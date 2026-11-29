Şadi Altınay, mayısta aşçılık diplomasını okul ikincisi olarak aldı. Temmuzda ise bu kez elinde bir tabakla MasterChef jürisinin karşısındaydı. Antalya doğumlu, 51 yaşındaki eczacıyı yeniden üniversite sıralarına götüren merak, ilk seçmede yaptığı sütlaçta da kendini gösterdi.

MasterChef Türkiye izleyicisi Şadi Altınay’ı önce bir sütlaçla tanıdı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkan yarışmacı, pek çok evde pişen bu tatlıyı kendi yöntemiyle hazırlamıştı. O tabağın ardında ise birbirinden farklı iki üniversite eğitimi vardı. İlk diplomasını eczacılık alanında alan Altınay, yıllar sonra bu kez aşçılık okumak için öğrenci oldu. Onu bu karara götüren sorunun mutfakla ilgilenen herkese tanıdık gelecek bir yanı vardı: Bir yemeği yıllardır yapıyor olmakla, o yemekte hangi tekniğin neden işe yaradığını bilmek arasında nasıl bir fark var?

Şadi Altınay kaç yaşında, nereli ve asıl mesleği ne?

Şadi Altınay, 2026 sezonunda 51 yaşında. Antalya doğumlu ve ilk mesleği eczacılık. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Altınay’ın hayatında Antalya’nın ayrı bir yeri var. Doğduğu ve yaşadığı şehirde ikinci kez üniversite eğitimi aldı. Bu defa yolu Kemer ilçesine bağlı Göynük’e, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokuluna düştü. Biyografisinde sıkça karşılaşılan 49 ise aşçılık eğitimine başladığı yaş.

Altınay’ın mutfakla tanışması öğrencilik yıllarından öncesine uzanıyor. Kendi anlatımını aktaran Yemek.com’a göre uzun zamandır yemek yapıyordu. Üniversitede öğrenmek istediği şey, elindeki malzemeyi nasıl işleyeceği ve hangi pişirme yöntemini seçeceğiydi. Bir tarifi baştan sona uygulayabiliyordu. Merak ettiği, tarifin bir adımını değiştirdiğinde tabakta ne olacağıydı. İlk televizyon seçmesinde sütlaç gibi herkesin tadına dair bir fikri olan tatlıyı seçmesi, bu merakın somut bir örneğini verdi.

Mezuniyet töreninde adı ikinci sırada okundu

Altınay’ın öğrencilik yıllarına ilişkin en açık kayıt, okulunun 14 Mayıs 2026’da düzenlediği mezuniyet töreninden geliyor. Akdeniz Üniversitesinin yayımladığı listede ilk iki sırayı Aşçılık Programı öğrencileri aldı. Melis Kinay okul birincisi, Şadi Altınay ise okul ikincisi oldu. Böylece izleyicilerin yaz aylarında beyaz önlük için yarışırken tanıdığı Altınay, yaklaşık iki ay önce Göynük’te diplomasını dereceyle almıştı.

O gün törende mutfaktaki görev birinci sınıf öğrencilerindeydi. Mezun olan arkadaşları ve aileleri için ikramları onlar hazırladı. Altınay’ın profesyonel mutfak eğitiminin bu son gününden kısa süre sonra, bu kez kendi hazırladığı yemekler başkalarının önüne gelecekti. Üstelik yarışmanın her turu başka bir beceriyi sınayacaktı. İlkinde kendi seçtiği bir tatlıyı yorumlama imkânı bulurken bir sonraki aşamada kendisinden belirli bir yörenin yemeği istendi.

İlk turda sütlaç, üçlü düelloda Balıkesir yemeği

Altınay’ın ilk turdaki sütlacında dikkat çeken ayrıntı pirinçti. Pirinci suda pişirerek hazırladığı tatlıyla seçmeyi geçti. Üçlü düelloda ise soru değişti. Bu kez üç yarışmacıdan da Balıkesir mutfağına ait çoban yemeğini verilen sürede hazırlamaları istendi. Şadi, aynı yemeği yapan iki rakibinin önüne geçerek ana kadro seçmelerine katılma hakkı kazandı. Ekrandaki beyaz önlüğe ulaşması için önünde iki etap daha vardı.

Dokuzuncu önlüğü getiren gecenin ana ürünü naneydi

26 Temmuz 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümde ilk görev Ege usulü zeytinyağlı enginar dolmasıydı. Şeflerin bu yemeği başarılı bulduğu yarışmacılar, gecenin ikinci etabında nane ile karşılaştı. Enginar dolmasında herkes aynı yemeği hazırlamıştı. Nane turunda ise her yarışmacının bu malzemeyi öne çıkaran bir tabak tasarlaması gerekiyordu. Tadımın sonunda geriye iki isim kaldı: Şadi ve Nesibe. Jürinin seçimi Şadi Altınay oldu.

Böylece 49 yaşında yeniden öğrenci olan Antalyalı eczacı, 51 yaşında MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren dokuzuncu yarışmacı oldu. Altınay’ın hikâyesini tek bir tabağın ötesine taşıyan da o kısa takvim. Mayıs ayında adı okulun derece listesinde okundu. Temmuz ayında ise yıllardır evde yaptığı yemeklerden edindiği tecrübeyi ve Göynük’te öğrendiklerini aynı tezgâha taşıyarak dokuzuncu beyaz önlüğü aldı.