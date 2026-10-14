Medicube, COSRX ve Beauty of Joseon Ankara’da Nereden Alınır? Ankara’da Güney Kore cilt bakım ürünlerini mağazadan almak isteyenler için Sephora ve Watsons seçenekleri bulunuyor. Medicube, Beauty of Joseon ve COSRX gibi markalar zincirlerin Türkiye kataloglarında yer alıyor. Ancak her ürün bütün şubelerde bulunmayabiliyor. İşte Tunalı Hilmi, Panora, ANKAmall ve Kentpark çevresinde alışveriş planlayanların kontrol edebileceği mağaza adresleri ve stok sorgulama ayrıntıları.

Ankara’da Kore cilt bakım ürünlerini internetten sipariş vermeden önce mağazada incelemek isteyenler için farklı alışveriş noktaları bulunuyor. Sephora’nın Türkiye kataloğunda Medicube ve Beauty of Joseon, Watsons’ın kataloğunda ise COSRX ürünleri yer alıyor. Ancak bir markanın zincirin internet sitesinde satılması, bütün ürünlerinin Ankara’daki her şubede bulunduğunu göstermiyor.

Bu nedenle mağaza seçerken iki bilgi birlikte değerlendirilmeli: Şubenin açık adresi ve aranan ürünün o şubedeki stok durumu. Özellikle belirli bir serum, güneş kremi veya gece maskesi için yola çıkmadan önce ürünün tam adıyla kontrol yapılması, alışveriş planını kolaylaştırıyor.

Tunalı Hilmi’de Kore cilt bakım ürünleri için hangi mağaza var?

Çankaya’da cadde mağazasını tercih edenlerin kontrol edebileceği adreslerden biri Sephora Tunalı Hilmi. Mağazanın resmî sayfasında açık adresi Kavaklıdere Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi No:90, Çankaya/Ankara olarak belirtiliyor.

İletişim numarası 0312 466 11 33. Yayımlanan çalışma saatlerine göre mağaza pazartesiden cumartesiye 10.00–20.00, pazar günü ise 12.00–20.00 arasında hizmet veriyor.

Ayrıca Kore Bio – One Tower AVM ve limoniancom – Anatolium AVM, Ankara adresinde ki magazada alternetif olabilir.

Oran’da Sephora Panora’nın adresi

Ankara’nın güneyinde alışveriş yapmak isteyenler için bir diğer seçenek Sephora Panora. Resmî mağaza kaydında adres Oran Mahallesi, Kudüs Caddesi No:3/317, Çankaya/Ankara olarak yer alıyor.

Mağazanın telefon numarası 0312 491 16 35. Yayımlanan haftalık çalışma düzeninde bütün günler için 10.00–22.00 saatleri belirtiliyor.

Panora şubesine gitmeden önce belirli bir güneş koruyucunun, nemlendiricinin veya maskenin mevcut olup olmadığı öğrenilebilir. İnternette görülen ürün fiyatının mağazada da aynı koşullarla uygulanıp uygulanmadığı ayrıca sorulmalı. Kampanyanın yalnızca çevrim içi alışverişe özel olması, ödeme tutarını değiştirebilir.

ANKAmall’da Sephora ve Watsons bulunuyor

Yenimahalle’deki ANKAmall, iki kozmetik zincirinin de mağazasının bulunduğu alışveriş noktalarından biri. Sephora’nın resmî kaydında adres Gazi Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:2, Yenimahalle/Ankara olarak açıklanıyor.

Sephora ANKAmall’ın telefon numarası 0312 969 36 05. Mağaza sayfasında çalışma saatleri haftanın bütün günleri için 10.00–22.00 olarak belirtiliyor.

Watsons’ın resmî mağaza listesinde de ANKAmall şubesi bulunuyor. Adres, Gazi Mahallesi, Konya Devlet Yolu–Mevlana Bulvarı, ANKAmall AVM No:2, Kat:−1 şeklinde veriliyor.

Aynı alışveriş merkezinde iki zincirin bulunması, farklı katalogları incelemek isteyenler için bir seçenek sunuyor. Bununla birlikte COSRX, Medicube veya Beauty of Joseon ürünlerinin şubelerdeki güncel stokları bu adres kayıtlarıyla doğrulanmış değil.

Kentpark’ta Watsons seçeneği

Eskişehir Yolu çevresinde alışveriş planlayanlar için Watsons Kentpark şubesi de mağaza rehberinde yer alıyor. Adres kayıtlarında şube, Eskişehir Yolu 7. kilometre, Kentpark AVM No:164, Kat:−1, Mağaza No:104, Çankaya/Ankara olarak gösteriliyor. Watsons’ın resmî sitesinde de Kentpark şubesi için ayrı mağaza sayfası bulunuyor.