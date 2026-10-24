Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonu “3 Jokerli Konken” ile açtı. Beş yetişkin ve dört çocuk oyunundan oluşan repertuvar, farklı yaş gruplarını tiyatroyla buluşturacak. Peki, hangi oyunlar açıklandı, gösterimler nerede yapılacak ve biletler nereden alınacak? İşte ABB’nin 24 Ekim tarihli duyurusu ve bilet ekranındaki bilgilerle hazırlanan yeni sezon takip rehberi.

Ankara’da tiyatroya gitmek isteyenler için yeni sezonun perdesi açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, Şehir Tiyatroları’nın 2026–2027 sanat sezonuna “3 Jokerli Konken” oyununun prömiyeriyle başladığını bildirdi. Sezon repertuvarında beş yetişkin ve dört çocuk oyunu olmak üzere toplam dokuz yapım bulunuyor.

Tiyatro planı yapacak seyirciler açısından önemli ayrıntı ise sezon repertuvarıyla güncel temsil takviminin farklı bilgiler içermesi. Bir oyunun sezon listesinde bulunması, bütün gösterimlerinin aynı anda satışa açıldığı anlamına gelmiyor.

Yeni sezonda hangi oyunlar sahnelenecek?

ABB’nin açıklamasında yetişkin seyirciye yönelik beş oyunun adı paylaşıldı: “3 Jokerli Konken”, “İntifada”, “Yalan Makinesi”, “Bir Yudum Muhabbet” ve “Momento Morte”. Çocuklar için dört oyun planlandığı belirtilirken, bu yapımların tamamının adı aynı duyuruda sıralanmadı. Bu nedenle dokuz oyunluk repertuvarı, bütün isimleri ve tarihleri açıklanmış bir takvim olarak okumamak gerekiyor.

Biletinial’ın ABB Şehir Tiyatroları mekân sayfasında ise “Gümüş Pullu Balık” çocuk oyunu da listeleniyor. Çocuklarıyla tiyatroya gitmek isteyen aileler, güncel gösterim seçeneklerini bu sayfadan kontrol edebilir.

ABB tiyatro biletleri nereden alınır?

Belediyenin duyurusunda seyirciler gişeye, Biletinial’a, sosyal medya hesaplarına ve ABB Kültür Sanat kanallarına yönlendiriliyor.

Çevrim içi işlem yapmak isteyenler, Biletinial ABB Şehir Tiyatroları sayfasından oyunlara ulaşabilir. Burada seçilen yapımın temsil tarihi, saati, koltuk durumu ve güncel bilet bedeli kontrol edilmeli. Bir tarihte yer kalmamış olması, oyunun sonraki temsillerinde de bilet bulunmadığı anlamına gelmez.

Ekim programında hangi tarihler görünüyor?

İncelenen Biletinial mekân sayfasında “3 Jokerli Konken” için 23, 24, 27, 30 ve 31 Ekim, “Gümüş Pullu Balık” için 24 ve 31 Ekim tarihleri listeleniyor. Haber tarihi itibarıyla 23 Ekim gösterimi geride kalmış durumda. Diğer tarihler için satış ve kontenjan bilgisi işlem sırasında yeniden kontrol edilmeli

Bu liste, dokuz oyunun bütün sezon programını kapsamıyor. Kasım ve sonraki aylarda hangi yapımın hangi gün sahneleneceği, yayımlanan temsil takvimleri üzerinden takip edilmeli.

Sahne ve gişe bilgisi nereden öğrenilir?

Biletinial’ın mekân kaydında, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 14/24, Gençlik Parkı iç yolu adresindeki ABB Şehir Tiyatroları gişesi yer alıyor. Ayrıca Kızılay Metro İstasyonu’ndaki Şehir Tiyatroları gişe satış noktası da belirtiliyor. İletişim telefonu 0312 417 47 60 olarak yayımlanıyor.

Kızılay’daki gişe adresi, oyunun orada sahnelendiği anlamına gelmiyor. Gösterime giderken esas alınması gereken yer, seçilen temsilin biletinde yazan salon ve adres. Özellikle ilk kez gidecek seyircilerin satış noktasıyla sahne bilgisini ayırması önemli.

Bilet almadan önce nelere bakılmalı?

Ankara tiyatro programını takip edenlerin, oyun adının yanında yapımcı kurum, yaş sınırı, temsil saati ve salon bilgisini birlikte kontrol etmesi gerekiyor. Aynı isimli oyunlar farklı topluluklar tarafından sahnelenebildiğinden, arama sonucunda görülen ilk etkinlik her zaman ABB yapımı olmayabilir.

Çocuk oyunlarında da yalnızca “çocuk oyunu” ifadesiyle karar vermek yerine etkinliğin yaş grubuna bakılmalı. Güncel fiyat, varsa indirim koşulları ve iade kuralları seçilen etkinlik ekranından okunmalı. Böylece yeni sezon için yapılan plan, doğru oyun ve doğru temsil üzerinden tamamlanabilir.