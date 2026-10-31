Ankara’da hafta sonuna farklı bir durak eklemek isteyenler için Print & Sticker Pazarı, 31 Ekim–1 Kasım tarihlerinde UNITE Ortak Mekan’da düzenleniyor. Cinnah Caddesi 7A adresindeki etkinlik, iki gün boyunca 11.00–18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Girişin ücretsiz olduğu pazarda baskılar, stickerlar, fanzinler ve küçük edisyonlar, bağımsız üreticilerle tanışmak isteyen ziyaretçilerle Ankara’da bir araya gelecek.

Hafta sonunu farklı çizimlere bakarak, küçük yayınları inceleyerek ve üreticilerle tanışarak geçirmek isteyenler için Ankara’da iki günlük bir buluşma düzenleniyor. Print & Sticker Pazarı, 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günlerinde UNITE Ortak Mekan’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Organizatörün duyurusuna göre Cinnah Caddesi 7A, Çankaya adresindeki pazar, her iki gün 11.00–18.00 saatleri arasında açık olacak. Ziyaretçi girişi ücretsiz. Etkinlikte print, sticker, fanzin ve küçük edisyonlar yer alacak; bağımsız illüstratörler ve baskı üreticileriyle tanışma imkânı bulunacak.

Küçük bir çizimin arkasındaki hikâyeyi merak edenlere

Bir illüstrasyonla karşılaşmanın ilk adımı çoğu zaman yalnızca bakmak. Renk, çizgi veya tanıdık bir ayrıntı dikkati çekiyor; ardından görselin nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Tasarım pazarlarını gezmenin keyifli taraflarından biri de bu merakı üreticiyle paylaşabilmek.

Ziyaretçiler için sohbeti başlatacak soru çok basit olabilir: “Bu çizimi yaparken nereden ilham aldınız?” Bir başka ziyaretçi baskı tekniğini, kullanılan kâğıdı veya tasarımın başka çalışmalarla bağlantısını merak edebilir. Böylece birkaç saniyelik bakış, bir üretim sürecini tanımaya dönüşebilir.

Pazarı gezerken bütün stantları hızla dolaşmak yerine dikkat çeken çalışmaların önünde biraz durmak, farklı anlatım biçimlerini fark etmeyi kolaylaştırır.

Print, sticker ve fanzin arasındaki fark ne?

Etkinliğin adındaki “print”, bu bağlamda baskı çalışmaları için kullanılıyor. Sticker, yapışkan yüzeyli tasarımları; fanzin ise çoğunlukla bağımsız biçimde hazırlanan, farklı içerik ve üretim yöntemlerine açık yayınları anlatıyor. Küçük edisyon ifadesi de sınırlı sayıda üretilen çalışmalarla ilişkilendiriliyor.

Bu kavramlar pazarı gezmek için bilinmesi gereken bir sözlük değil. Aksine, ilk kez karşılaşan ziyaretçiler açısından soru sormak için başlangıç oluşturabilir. Özellikle baskı almak isteyenler, çalışmanın imzalı olup olmadığını, üretim adedini ve korunması için önerilen koşulları üreticisinden öğrenebilir.

Fanzinlere bakarken de yalnızca kapağa odaklanmamak iyi bir fikir. Sayfaların düzeni, metinle çizimin ilişkisi ve yayının kendi ritmi, anlatının parçası olabilir.

Ücretsiz giriş, ürünlerin ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor

Hafta sonu planında önemli ayrıntılardan biri, ziyaretçi girişinden ücret alınmaması. Bununla birlikte giriş bilgisi, stantlardaki ürünlerin ücretsiz dağıtılacağını göstermiyor.

Alışveriş yapmayı düşünenler, beğendikleri çalışmanın fiyatını ve ödeme seçeneklerini ilgili stanttan öğrenmeli.

Baskı satın alanlar için taşıma konusu da önemli. Özellikle katlanmasını istemediğiniz bir çalışma seçtiyseniz, uygun ambalajı olup olmadığını sormak yararlı olacaktır. Ürünün boyutunu bilmek, evde kullanılacağı veya saklanacağı yeri düşünmeyi de kolaylaştırır.

Ziyaret planında adresi karıştırmayın

UNITE’ın etkinlik sayfasında başka mekân ve program bilgileri de bulunuyor. Print & Sticker Pazarı için belirtilen adres Cinnah Caddesi 7A. Yol tarifi oluştururken bu etkinliğin konumunu esas almak gerekiyor. Duyuruda pazarın Cadılar Bayramı hafta sonuna denk geldiği de belirtiliyor; ancak özel bir kostüm şartı veya buna bağlı ayrı program açıklanmıyor.

Ankara’da ücretsiz etkinlik arayanlar için bu buluşmanın çekici yanı, çizim ve bağımsız yayın dünyasına gündelik bir geziyle yaklaşabilmek. Ziyarete küçük bir merakla başlamak yeterli: Bir görselin neden dikkat çektiğini düşünmek, üreticisine soru sormak ve daha önce tanımadığınız bir anlatım biçimine zaman ayırmak.