Karadağ’ın Avrupa Birliği vize politikasıyla uyum sağlama çalışmaları kapsamında, Türk vatandaşları için uygulanan vizesiz seyahat dönemi 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla sona erdi. Bileti olan ve seyahat planı yapan vatandaşların yeni vize kurallarını ve VFS Global başvuru süreçlerini acilen kontrol etmesi gerekiyor.

Ankara’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından Balkanlar’a seyahat etmek isteyen tatilcileri, iş insanlarını ve turistleri yakından ilgilendiren çok önemli bir değişiklik resmen hayata geçirildi. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan resmi duyurulara göre, Türk vatandaşlarının uzun süredir vizesiz olarak seyahat edebildiği Karadağ’a giriş şartlarında köklü bir dönemeç yaşandı.

1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Karadağ ile Türkiye arasındaki vizesiz seyahat dönemi resmi olarak kapanırken, yeni vize rejimi uygulamaya konuldu. Bu durum, biletini çoktan almış olan veya önümüzdeki günlerde bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan yolcular için acil bir durum değerlendirmesini zorunlu kılıyor.

AB Uyum Süreci ve Vize Politikasındaki Değişimin Gerekçesi

Karadağ hükümetinin aldığı bu kritik kararın arkasında, ülkenin Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecindeki stratejik adımları yer alıyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ülkenin vize politikası Avrupa Birliği ile tamamen uyumlu hale getirildi.

Bu uyumlaştırma adımı, özellikle 24. Fasıl – Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlığının kapatılması için belirlenen son temel kriterlerden birini oluşturuyor. Aynı zamanda Reform Gündemi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle birlikte, Batı Balkanlar için hazırlanan Büyüme Planı kapsamında yaklaşık 4 milyon Avroluk kaynağın kullanılmasının da önü açılmış oldu.

Karadağ’ın AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda attığı bu adım, uluslararası standartlarda bir vize rejiminin kurulmasını zorunlu kıldı.

Hangi Ülke Vatandaşları Vize Almak Zorunda?

Karadağ Hükümeti tarafından 23 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen Vize Rejimi Hakkındaki Kararda Değişiklik ve İlaveler Yapılmasına Dair Karar, vize politikasındaki eski esneklikleri ortadan kaldırdı. Yapılan düzenleme uyarınca, Karadağ ile Avrupa Birliği arasındaki vize politikası uyumsuzluğuna neden olan belirli ülkelerin vatandaşları için vize zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda Belarus, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşlarının 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edebilmek için mutlaka vize almaları gerekecek. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu değişimin yaratabileceği olası olumsuz etkileri ve seyahat aksaklıklarını hafifletmek amacıyla kapsamlı ve sistemli tedbirler yürütüldüğünü, sürecin vatandaşlar için en az bürokratik engelle yürütülmesi adına çalıştıklarını vurguladı.

Vize Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılacak? VFS Global Kolaylığı

Seyahat severlerin en çok merak ettiği konuların başında vize başvuru süreçlerinin nasıl yürütüleceği geliyor. Karadağ vizesine ihtiyaç duyan ülke vatandaşları açısından en önemli yenilik, başvuruların artık yalnızca Karadağ’ın diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine yapılmak zorunda olmamasıdır. Dünyanın önde gelen dış kaynaklı vize hizmet sağlayıcılarından VFS Global ile kurulan stratejik iş birliği sayesinde, başvuru süreçleri büyük ölçüde kolaylaştırıldı.

Bu iş birliği çerçevesinde Karadağ vizesi başvuruları halihazırda Türkiye, Rusya, Hindistan, Bangladeş, Kırgızistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki VFS başvuru merkezlerinde kabul edilmeye başlandı. Önümüzdeki dönemde başvuru ağının Çin, Pakistan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Katar, Bahreyn, Belarus, Özbekistan, Ermenistan, Filipinler ve Nepal gibi ülkelere de genişletileceği, ilerleyen aşamada ise Ürdün, Kuveyt, Tayland ve Endonezya'yı kapsayacağı resmi olarak duyuruldu.

Seyahat Planı Olanlar ve Bileti Olanlar Ne Yapmalı?

Karadağ’a seyahat etmek üzere biletlerini günler veya aylar öncesinden almış olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hızlı hareket etmesi hayati önem taşıyor. 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan bu kural nedeniyle, elinde geçerli uçak bileti veya otel rezervasyonu bulunan yolcuların, seyahat tarihlerinden önce VFS Global merkezleri aracılığıyla Karadağ vizesine başvurması gerekiyor.

Uzmanlar, vize randevularının ve başvuru değerlendirme sürelerinin göz önünde bulundurularak hareket edilmesini, aksi takdirde sınır kapılarında ve havalimanlarında ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini vurguluyor. Karadağ’ın muhteşem doğasını, turistik kıyılarını ve tarihi dokusunu keşfetmek isteyen seyahat severlerin güncel duyuruları ve resmi konsolosluk açıklamalarını yakından takip etmesi büyük bir önem arz ediyor.