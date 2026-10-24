Ankara’dan Çankırı’ya günübirlik yolculuk sunan Turistik Tuz Ekspresi, yolcu sayısına ilişkin yeni açıklamayla yeniden gündemde. Yaklaşık 11 bin kişinin seyahat ettiği trenin 2027’de devamı talebe bağlanırken, sonbahar programı gezi planlayanların ilgisini çekiyor. İşte güncel sefer tarihleri, bilet bedeli, pakete dahil hizmetler ve rezervasyon öncesinde mutlaka kontrol edilmesi gereken önemli yolculuk ayrıntıları.

Hafta sonunu Ankara dışında geçirmek isteyen ancak konaklamalı tatil planlamayanlar için Turistik Tuz Ekspresi farklı bir seçenek sunuyor. Sabah trenle başlayan yolculuk, Çankırı’da kültür durakları ve şehir gezisiyle devam ediyor; akşam yeniden Ankara’ya dönülüyor.

23 Ekim 2026 tarihli haberde aktarılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tuz Ekspresi ile bugüne kadar 11 bine yakın yolcu taşındığını bildirdi. Uraloğlu, talep olması durumunda seferlerin 2027’de de sürdürüleceğini belirtti. Bu ifade, gelecek yıl için kesinleşmiş bir sefer takvimi anlamına gelmiyor.

Tuz Ekspresi hangi günlerde hareket ediyor?

Çankırı Belediyesinin yayımladığı 2026 programında, haber tarihinden sonraki seferler 31 Ekim ile 7, 14, 21 ve 28 Kasım cumartesi günleri olarak listeleniyor. Ankara’dan hareket saati 07.45, Çankırı’dan dönüş hareketi ise 18.45 olarak belirtiliyor. Bunlar yayımlanan program bilgileri; her tarihte boş koltuk bulunduğunu göstermiyor.

Rezervasyon sırasında saatlerin ayrıca teyit edilmesi önemli. Örneğin RAYTUR’un programında dönüş hareketi 18.50, Ankara’ya varış yaklaşık 22.00 olarak veriliyor. Acentenin açıklaması, hareket saatlerinin seyahatten 48 saat önce doğrulanmasını istiyor.

Bilet fiyatı ne kadar, neler dahil?

Belediyenin programında ücret 2.550 TL olarak yayımlanıyor. Gidiş-dönüş tren yolculuğu, sabah kahvaltısı, sabah tren içi eğlence ve canlı müzik, Yaran karşılaması, şehir içi otobüs transferleri, programdaki mekânların girişleri ve rehberlik bu bedelin içinde gösteriliyor.

Öğle yemeği ise dahil değil; belediye sayfasında ayrıca 700 TL olarak belirtiliyor. Bu yemek seçeneği kullanıldığında kişi başı hesap 3.250 TL’ye ulaşıyor. Kişisel alışverişler için ayrıca bütçe gerekiyor.

Çankırı’da hangi yerler geziliyor?

Rotada Yer Altı Tuz Şehri, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi, Çankırı Kültür Evi, Tarihi Çamaşırhane, Kilim Müzesi, Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı medreseleri ile Kent Müzesi bulunuyor. Tarihî sokaklarda gezmek için serbest zaman da ayrılıyor.

RAYTUR’un örnek akışında Çankırı’ya sabah yaklaşık 11.00’de ulaşılıyor. Karşılamanın ardından otobüslerle tuz mağarasına geçiliyor; yemek molasından sonra kent içindeki ziyaretler yapılıyor. Programın bazı bölümleri yürüyerek gerçekleştiriliyor. Durakların sırası ve ziyaret süreleri, satın alınan turun güncel akışından öğrenilmeli.

Tuz Ekspresi bileti nereden takip edilir?

Sefer tarihleri için Çankırı Belediyesinin Turistik Tuz Treni sayfası başlangıç noktası olabilir. Rezervasyon seçenekleri arasında program yayımlayan seyahat acenteleri bulunuyor. RAYTUR’un ilgili tur sayfasında da tur talep formu yer alıyor. Ancak form göndermekle rezervasyonun kesinleşmesini birbirinden ayırmak gerekiyor.

Ödeme öncesinde seçilen tarihin kalkış durumu, koltuk uygunluğu, çocuk ücretleri, yemek tercihi ve iptal koşulları yazılı olarak öğrenilmeli. Böylece farklı paketler karşılaştırılırken yalnızca fiyat yerine, hangi hizmetlerin sunulduğu da görülebilir.

Yola çıkmadan önce hangi hazırlıklar yapılmalı?

Sabah erken hareket nedeniyle Ankara Garı’na ulaşım önceden planlanmalı. RAYTUR, kendi programında yolcuların en geç 07.20’de garda bulunmasını istiyor. Bu buluşma saati, tercih edilen organizasyondan yeniden teyit edilmeli.

Uzun bir günü kapsayan gezi için rahat yürüyüş ayakkabısı ve hava koşullarına uygun kıyafet seçmek yararlı olacaktır. Yürüme veya basamak kullanma konusunda desteğe ihtiyaç duyanların da rezervasyon öncesinde güzergâhın erişilebilirliğini sorması, seyahati daha rahat planlamalarını sağlayabilir.