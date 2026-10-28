Siber dolandırıcılar, kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmek için yöntemlerine dijital takvim davetlerini de ekledi. Microsoft Teams veya Google Takvim üzerinden gönderilen sahte toplantı bildirimleri ve abonelik uyarılarıyla binlerce kuruluşu hedef alan yeni tuzak deşifre oldu. Uzmanlar bilinmeyen bağlantılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte siber dolandırıcılar da kullanıcıları tuzağa düşürmek için sürekli yeni ve daha sinsi yöntemler geliştiriyor. Bugüne kadar genellikle SMS ve e-posta yoluyla gerçekleştirilen kimlik avı girişimlerine, son dönemde dijital takvimler de eklendi. Masum birer planlama aracı gibi görünen takvim bildirimlerini ve toplantı davetlerini kötü amaçlı kullanan dolandırıcılar, kullanıcıların hassas kişisel verilerini ve banka hesabı şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Telefonunuza veya bilgisayarınıza gelen sıradan bir toplantı daveti, abonelik yenileme bildirimi ya da hesap güvenliği uyarısı ilk bakışta son derece normal görünebilir. Ancak uzmanlar, özellikle iş hayatında yoğun olarak kullanılan bu tür bildirimlerin arkasında büyük bir tehlike olabileceği konusunda uyarıyor.

Takvim Davetiyle Kimlik Avı Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri, dijital takvimlere sahte etkinlikler eklemekten geçiyor. Kullanıcılar ekranlarında bir toplantı saati, abonelik uyarısı veya güvenlik bildirimiyle karşılaşıyor. Etkinliğin açıklama kısmında yer alan bağlantılara tıklanması veya hesaba yeniden giriş yapılması isteniyor. Bildirim tanıdık ve güvenilir bir platformdan geliyormuş gibi tasarlandığı için kullanıcılar şüphelenmeden bu bağlantılara tıklayabiliyor.

Bağlantıya tıklandığında ise karşınıza çıkan internet sayfası, kurumların orijinal sitelerini kusursuz bir şekilde taklit ediyor. Örneğin, popüler bir bulut veya e-posta servisi olan Microsoft hesabı ile giriş yapmanız istenebiliyor. Kullanıcılar olağan bir güvenlik doğrulaması yaptıklarını düşünerek e-posta adreslerini ve şifrelerini bu sahte sayfalara giriyor. Bilgiler girildiği anda ise tüm hassas veriler doğrudan dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Bu tür saldırılarda cihazınıza zararlı bir dosyanın indirilmesi bile gerekmiyor; doğrudan sahte giriş sayfaları üzerinden vurgun gerçekleştiriliyor.

Check Point Araştırması Tehlikenin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Küresel siber güvenlik şirketi Check Point tarafından yayımlanan kapsamlı araştırma, sahte takvim davetleriyle düzenlenen saldırıların ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. Araştırmacılar, takip ettikleri son kampanyalarda 302 binden fazla farklı kimlik avı e-postası tespit etti. Bu tehlikeli mesajların dünya genelinde 40 binden fazla kuruluşa gönderildiği resmi olarak bildirildi.

Saldırıların özellikle kurumsal hesap bilgilerini ve Microsoft Teams gibi popüler iş birliği araçlarını taklit ederek kullanıcı verilerini çalmayı amaçladığı vurgulandı. Uzmanlar, bu rakamların tespit edilen şüpheli mesajları gösterdiğini, ancak hedef alınan kurumların tamamında verilerin ele geçirildiği anlamına gelmediğini fakat tehdidin ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Banka Hesabını Boşaltmak İçin Hangi Tuzaklar Kullanılıyor?

Siber suçlular, kullanıcıların panik duygusundan veya anlık dalgınlıklarından yararlanmak için belirli kalıp ifadeler kullanıyor. Özellikle şu tür bildirimlerle karşılaşıldığında son derece temkinli olunması gerekiyor:

Hesabınız bloke edilecek: İşlem yapmanız için çok kısa bir süre verildiği söylenerek panik yaratılır ve düşünmeden hareket etmeniz sağlanır.

Şüpheli işlem tespit edildi: Banka hesabınızda tanımadığınız harcamalar olduğu iddia edilerek, hesabı doğrulamak adına sahte bağlantıya giriş yapmanız istenir.

Aboneliğiniz yenileniyor: Kullanmadığınız bir dijital hizmet için yüksek tutarda ödeme alınacağı söylenerek iptal bahanesiyle kart ve kimlik bilgileriniz talep edilir.

Toplantıya katılmak için giriş yapın: Tanımadığınız kişilerden gelen veya olağandışı görünen Microsoft Teams ve takvim uygulaması davetleri üzerinden şifreleriniz hedeflenir.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerinden korunmak için beklenmeyen takvim davetlerindeki bağlantılara asla tıklanmaması, göndericilerin adreslerinin titizlikle kontrol edilmesi ve çift aşamalı kimlik doğrulama sistemlerinin aktif tutulması hayati önem taşıyor.