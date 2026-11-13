Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davada Sadettin Saran ile birlikte beraat eden ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, aklanmasının ardından ilk kez Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Zorlu süreci geride bıraktığını belirten Cebeci'nin son hali sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların neredeyse tamamı ünlü spikeri tanımakta zorlandıklarını ifade etti.

2026 yılı boyunca hem kariyeri hem de adli süreçleriyle gündemin en üst sıralarında yer alan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, uzun süren sessizliğinin ve zorlu yargı sürecinin ardından ilk kez objektiflere yansıdı. Kamuoyunun yakından takip ettiği ve 4 Kasım tarihinde Sadettin Saran ile birlikte beraat ederek aklandığı yasaklı madde ticareti davasının ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Cebeci, Etiler'deki lüks bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi.

"Zor Bir Süreçti, Konuşunca Kötü Yazılıyor"

Akif Yaman'ın özel haberine göre, mağazaları gezerken kameralara takılan ünlü sunucunun oldukça sade ve dikkat çekmemeye özen gösteren bir tarz tercih ettiği gözlendi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Ela Rümeysa Cebeci, geride bıraktığı fırtınalı günlerin kendisi açısından hiç de kolay geçmediğini gizlemedi.

Muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında fazla detay vermekten kaçınan ve temkinli tavrıyla dikkat çeken Cebeci, yaşadığı dönemle ilgili olarak sadece "Zor bir süreçti" değerlendirmesinde bulundu. Davaya ve gündemdeki konulara dair daha fazla konuşmak istemediğini belirten ünlü isim, "Hiç bahsetmeyelim, konuşunca kötü yazılıyor" diyerek röportajı kısa kesti ve alışverişine devam etti.

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Sosyal Medyada Gündem Oldu: Görenler Tanıyamadı

Ela Rümeysa Cebeci'nin alışveriş merkezinde çekilen son karelerinin kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Ünlü spikerin ekranlardaki alışılmış görüntüsünden oldukça farklı, makyajsız ve sade hali takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Paylaşılan fotoğrafların altına binlerce yorum bırakan sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu aynı noktada birleşti. Cebeci'nin değişimini ve sade görünümünü şaşkınlıkla karşılayan takipçiler; "Nasıl tanıdınız be?", "Bu gerçekten Ela mı, helal olsun nasıl tanıdınız?" ve "Fotoğrafa baktım ama ben tanıyamadım" şeklinde ifadeler kullanarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Mahkemedeki Savunması Çok Konuşulmuştu

Beraat kararıyla sonuçlanan davada Ela Rümeysa Cebeci'nin mahkeme heyetine verdiği ifade de günlerce magazin ve haber bültenlerinin manşetlerinde yer almıştı. Hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden ünlü spiker, savunmasında Sadettin Saran ile olan ilişkisine de açıklık getirmişti.

Cebeci mahkemedeki beyanında, "Suçlamaları kesinlikle reddediyorum, kabul etmiyorum. Sadettin Saran yedi yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönem de normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Mahkemenin 4 Kasım'da verdiği beraat kararının ardından derin bir nefes alan ünlü spikerin, önümüzdeki günlerde ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merakla bekleniyor.