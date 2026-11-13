Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, katıldığı son galada tercih ettiği iddialı elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, sol göğsünün altındaki belirgin yara izi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kırmızı halıda poz verirken izi saklamaya çalışan Jenner'ın bu halleri kameralara yansırken, estetik operasyon iddiaları yeniden alevlendi.

Dünya magazin basınının yakından takip ettiği ve her adımı milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen Kylie Jenner, yine adından söz ettirmeyi başardı. Los Angeles County Sanat Müzesi'nin (LACMA) geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı prestijli Art+Film Galası, cemiyet, sanat ve eğlence dünyasının tanınmış simalarını bir araya getirdi.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında ise global kozmetik imparatorluğunun kurucusu ve milyarder yıldız Kylie Jenner geldi. Kırmızı halıda sergilediği ihtişamlı tarzıyla tüm flaşların üzerine çevrilmesini sağlayan ünlü isim, bu kez kıyafetinin zarafetinden ziyade magazin gündemini sarsan beklenmedik bir fiziksel detayla rakiplerini geride bıraktı.

Göğsünün Altındaki Belirgin İz Kameralara Yakalandı

Galada tercih ettiği oldukça iddialı ve şık elbiseyle kameraların karşısına geçen 29 yaşındaki yıldız, kırmızı halıda poz verirken oldukça zor anlar yaşadı. Göğüs bölgesindeki dikkat çekici kesimlere sahip olan elbise, Kylie Jenner'ın sol göğsünün altında yer alan oldukça belirgin bir yara izini gözler önüne serdi.

Davetlilerin ve basın mensuplarının dikkatinden kaçmayan bu şaşırtıcı detay, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Kameraların objektiflerine ve video kayıtlarına yansıyan görüntülerde, ünlü ismin gece boyunca bu yara izini kameralardan gizlemek ve kameralara görünmesini engellemek için gösterdiği yoğun çaba ve tedirgin halleri açıkça fark edildi.

Estetik Operasyon İddiaları Yeniden Magazin Gündeminde

Geçmişte geçirdiği estetik operasyonlar hakkında zaman zaman samimi açıklamalarda bulunan ve kusursuz görünüm elde etmek için geçirdiği değişimleri saklamayan Kylie Jenner, daha önce meme büyütme operasyonu dahil olmak üzere bazı müdahaleler yaptırdığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak son ortaya çıkan bu belirgin izin, daha önce hiç bahsedilmeyen ve türü henüz resmi olarak açıklanmayan yeni bir estetik operasyonun veya cerrahi düzeltme müdahalesinin kalıntısı olabileceği güçlü bir şekilde öne sürülüyor.

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Doğal güzelliği, ışıltılı hayatı ve kusursuz imajıyla tanınan milyarder ismin, bu izi kameralardan gizleme refleksi, hayranları arasında "Acaba gizli tutulmak istenen yeni bir operasyon mu geçirdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın bu görüntüleri, kısa sürede dijital platformlarda ve sosyal medya mecralarında viral oldu.

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Hayranları ve magazin yorumcuları, yıldız ismin kırmızı halıdaki bu tedirgin hallerini farklı açılardan değerlendirirken, estetik sektöründe bu tür operasyon izlerinin gizlenmeye çalışılmasının ünlü isimler arasında oldukça yaygın olduğunu savundu. Öte yandan, milyarder yıldızın basın danışmanları ve cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, LACMA Galası'ndaki bu yara izi krizinin magazin kulislerini uzun süre meşgul edeceği kesinleşmiş durumda.