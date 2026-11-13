Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Bir süredir Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayarak iddiaları resmen doğruladı ve sevgilisinin Milli Takım kampında olduğunu açıkladı.

Televizyon dünyasının son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Cemre Baysel, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin basınının yakın markajında yer alıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımı Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu, bu kez set dışındaki sürpriz birlikteliğiyle gündeme oturdu.

Cem Bölükbaşı İlişkisi Kısa Sürmüştü

Genç kuşağın dikkat çeken yetenekleri arasında gösterilen Cemre Baysel, geçtiğimiz dönemde milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla sıkça konuşulmuştu. Ancak ikilinin birlikteliği beklendiği gibi uzun soluklu olmamış ve taraflar yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden ve sadece "Bitti" diyerek konuyu kapatan Baysel, o günden bu yana kalbini yeni bir aşka kapatmış görünüyordu.

Yeşil Sahalardan Yeni Bir Aşk Doğdu

Magazin kulislerinde bir süredir dolaşan dedikodular, güzel oyuncunun rotasını bu kez futbol dünyasına çevirdiğini işaret ediyordu. İddialara göre Cemre Baysel, Beşiktaş forması giyen başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Daha önce bir dönem oyuncu Derya Pınar Ak ile yaşadığı birliktelikle de magazin sayfalarında yer alan milli futbolcu Emirhan Topçu ile Cemre Baysel arasındaki yakınlaşma, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

Mekan Çıkışı İddialara Son Noktayı Koydu

Günlerdir konuşulan aşk söylentilerine ilişkin ilk resmi açıklama bizzat Cemre Baysel'den geldi. Önceki akşam İstanbul'da bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, kendisini bekleyen magazin muhabirlerinin sorularını geri çevirmedi. Gazetecilerin Emirhan Topçu ile ilgili aşk iddialarını sorması üzerine oldukça samimi ve neşeli tavırlar sergileyen Baysel, ilişkiyi gizleme gereği duymadı.

Geçmişte özel hayatıyla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtlara atıfta bulunan güzel oyuncu, "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." sözleriyle Beşiktaşlı futbolcu ile aşk yaşadığını resmen ilan etmiş oldu. Baysel'in bu net ve içten tavrı, magazin dünyasında yılın en sürpriz ilanlarından biri olarak değerlendirildi.

"Kendisi Şu An Milli Takım Kampında"

Açıklamalarının ardından muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerini kabul eden Cemre Baysel, sevgilisi Emirhan Topçu'nun neden yanında olmadığına da açıklık getirdi. İlişkilerinin güzel gittiğini hissettiren başarılı oyuncu, tebriklere "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım'da kampta" ifadeleriyle karşılık verdi.

Hem oyunculuk performansıyla ekranlarda fırtınalar estiren Cemre Baysel'in hem de Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'ndaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Emirhan Topçu'nun bu birlikteliği, şimdiden sanat ve spor dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasına girdi. İkilinin Milli Takım kampının sona ermesinin ardından ilk kez ne zaman el ele görüntüleneceği ise hayranları tarafından şimdiden merak konusu oldu.