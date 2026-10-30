Beyaz’la Joker, 30 Ekim Cuma akşamı Kubat’ın konuk olacağı yeni bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu programda dört yarışmacı sorulara yanıt arayacak. Müzik ve yarışma heyecanını buluşturan bölüm saat 20.00’de başlayacak. Seher Şahin, Can Yeşilpınar, Ayşegül Ergin ve Murat Aydoğan, farklı yaşam öyküleriyle ekran karşısındaki izleyicilerle buluşacak isimler arasında bulunuyor.

Kanal D’nin yarışma programı Beyaz’la Joker, bu akşam soruların arasına müzik de katacak. Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu üstlendiği yapımın 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak bölümüne Kubat konuk olacak. Kanalın açıklamasına göre sanatçı, yakın dostu Beyaz’la birlikte şarkılar seslendirecek. Yarışmacı koltuğunda ise farklı mesleklerden ve şehirlerden dört isim yer alacak.

Kubat bu bölümde yarışmacı mı olacak?

Bölümün duyurusunda Kubat, konuk sanatçı olarak tanıtılıyor. İzleyicileri bekleyen buluşmanın merkezinde, Kubat ile Beyazıt Öztürk’ün birlikte söyleyeceği şarkılar bulunuyor. Böylece programın soru ve cevaplarla ilerleyen akışına müzikli bir bölüm de eşlik edecek. Kanal D, ikilinin sohbetlerini de yeni bölümün öne çıkan unsurları arasında gösteriyor.

Bu ayrıntı, “Beyaz’la Joker Kubat” araması yapan izleyicilerin merak ettiği konuk ve yarışmacı ayrımını açıklıyor. Sanatçının katılımıyla ilgili duyuru, yarışmanın sonucuna ilişkin bir bilgi içermiyor. Şarkıların tamamını ve buluşmanın nasıl ilerleyeceğini görmek isteyenler için esas içerik, akşam yayınlanacak bölüm olacak.

30 Ekim bölümünde kimler yarışacak?

Kanal D’nin açıkladığı yarışmacılar arasında Seher Şahin, Can Yeşilpınar, Ayşegül Ergin ve Murat Aydoğan bulunuyor. Ormancılık mezunu olan ve Kastamonu’da ormancılıkla uğraşan Seher Şahin, ehliyet alma hayaliyle programa katılıyor.

Antrenör ve profesyonel sporcu Can Yeşilpınar, kanalın tanıtımında ağırlık kaldırma branşında dünya şampiyonluğu bulunan yarışmacı olarak anlatılıyor. Astrolojiyle ilgilenen Ayşegül Ergin’in ilk soruya vereceği yanıt, tanıtımda merak unsuru olarak öne çıkarılıyor. Bitlisli Murat Aydoğan ise bölümde soruları yanıtlayacak bir diğer isim olacak.

Yarışmacıların tanıtımları, programı yalnızca sorular üzerinden takip etmeyen izleyiciler için de farklı hikâyeler sunuyor. Bir kişinin ulaşmak istediği hedef, diğerinin spor geçmişi ya da ilgi alanları, yarışmacıları tanımanın ilk adımını oluşturuyor. Ancak bu bilgilerden hareketle kimin daha yüksek bir ödüle ulaşacağını söylemek mümkün değil. Yarışma performansları, sorular ve verilen yanıtlarla birlikte ekranda görülecek.

Yeni bölüm 32. bölüm olarak duyuruldu

Programın resmî sayfasında Kubat’ın yer aldığı tanıtım, “Beyaz’la Joker 32. Bölüm Fragmanı” başlığıyla bulunuyor. Aynı sayfada önceki bölümler ve diğer fragmanlar da ayrı başlıklar altında listeleniyor. Yeni tanıtımı arayan izleyiciler, bölüm numarası ve Kubat’ın adını birlikte kontrol ederek ilgili kayda ulaşabilir.

İnternette karşılaşılan bir kısa videonun fragman mı, önceki bölümden bir kesit mi olduğunu anlamak için başlıktaki bölüm numarasına bakmak yararlı olacaktır. Özellikle yayın öncesinde paylaşılan görüntüler, bölümün tamamını veya yarışmacıların bütün yanıtlarını göstermeyebilir.

Beyaz’la Joker nereden takip edilir?

Bu akşamki yayını izlemek isteyenler için açıklanan adres Kanal D, başlangıç saati ise 20.00. Bölüm öncesindeki resmî tanıtımlar, programın Kanal D internet sitesindeki sayfasından takip edilebilir. Fragman sayfasında da cuma günü saat 20.00 yayın bilgisi yer alıyor.