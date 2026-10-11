BİM’in 13 ve 16 Ekim 2026 aktüel kataloglarında gıda, temizlik, giyim ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Spor ayakkabılar 999 TL, erkek eşofman altı 399 TL, cam saklama kabı seti ise 149 TL olarak listeleniyor. Peki, hangi ürün hangi gün satışa çıkacak? İşte yeni haftanın alışveriş öncesinde dikkat çeken ürünleri ve fiyatları.

BİM 13–16 Ekim 2026 Aktüel Kataloğu: 999 TL’lik Spor Ayakkabı ve Mutfak Ürünleri Geliyor

BİM’de yeni haftanın alışveriş takvimi, günlük mutfak ihtiyaçlarıyla sonbahara yönelik giyim ürünlerini bir araya getiriyor. 13 Ekim Salı ve 16 Ekim Cuma tarihli aktüel kataloglarda farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler bulunuyor. Salı gününün listesinde gıda ve temizlik ürünleri ağırlık kazanırken cuma günü spor ayakkabı, eşofman, ev terliği, örgü ipi ve mutfak gereçleri öne çıkıyor.

Yeni katalogları inceleyenler için ilk dikkat edilmesi gereken ayrıntı satış tarihi. Haftanın bütün ürünleri aynı gün raflara gelmiyor. Bu nedenle alışveriş planını yalnızca ürün adına veya fiyatına göre yapmak yerine, ilgili ürünün hangi katalogda bulunduğunu da kontrol etmek gerekiyor. Özellikle spor ayakkabı ve mutfak ürünlerini bekleyenlerin takviminde 16 Ekim Cuma günü yer alıyor.

BİM 13 Ekim Salı kataloğunda hangi ürünler var?

13 Ekim tarihli katalogda kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, içeceklerden ev temizliğine kadar uzanan bir alışveriş listesi bulunuyor. Paylaşılan katalog bilgilerine göre Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1.500 gramlık ambalajıyla 399 TL, Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri ise 1.000 gramlık ambalajıyla 329 TL olarak listeleniyor. Aknaz lor peynirinin 1.000 gramlık paketi için açıklanan fiyat 79 TL.

Atıştırmalık bölümünde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolatanın dört adet 28 gramlık paketi 159 TL. Ülker Maxi çikolatalı gofretin 47 gramlık seçeneği 17 TL olarak yer alıyor. İçeceklerde ise Le Porta portakal aromalı gazlı içeceğin 2,5 litrelik ambalajı 52 TL, Jucy mango aromalı meyveli içeceğin bir litrelik ambalajı 45 TL fiyatla gösteriliyor.

Temizlik ve bakım bölümünde Asperox retro serisi çok amaçlı temizleyicinin bir litrelik ambalajı 99 TL, Jenny & Willy aylık paket bebek bezi 419 TL olarak duyuruluyor. Böylece salı kataloğu, haftalık market alışverişinin yanında evde düzenli kullanılan bazı ürünleri de kapsıyor.

Ürün Fiyat TCL 65 inç 4K QLED Google TV 36.500 TL Bebek arabası bardak ve telefon tutucu 399 TL Yağlayıcı ve pas sökücü 149 TL Pattex 2K hızlı yapıştırıcı, 200 ml 139 TL Kinetex kauçuklu tokmak, 250 g 179 TL Kinetex Bits tornavida seti, 28 in 1 290 TL Kinetex yedekli maket bıçağı, 10 cm 59 TL Kinetex kemer delici, 6 uçlu 249 TL Kinetex çok işlevli testere seti 199 TL Kinetex mini kıl testere, 150 mm 49 TL Kinetex düz kontrol kalemi 49 TL Kinetex kontrol kalemi ve izolasyon bandı seti 79 TL Kinetex 6’lı tornavida seti 199 TL Kinetex çok amaçlı tornavida seti 169 TL Kinetex kauçuk saplı spatula, 80 mm 49 TL Philips şarjlı süpürge XC6452/10 11.390 TL Philips kablosuz dikey süpürge XC6451/10 11.390 TL Emsan Bella Gusto stand mikser, inci beyazı 4.990 TL Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3.290 TL Kumtel sürgülü aspiratör 1.990 TL Arnica Karayel ıslak ve kuru elektrikli süpürge ET15200 2.990 TL Kiwi halı ve koltuk yıkama makinesi KCC-4325W 5.900 TL Altus buharlı ütü 1.290 TL Polosmart diş fırçası çeşitleri 490 TL Polosmart üflemeli saç düzleştirici 2.500 TL Polosmart saç düzleştirici PBS810 375 TL Ebby çelik renkli termos, 750 ml 1.099 TL

999 TL’lik spor ayakkabılar hangi gün satışa çıkacak?

16 Ekim Cuma kataloğunun dikkat çeken ürünleri arasında kadın ve erkek spor ayakkabıları bulunuyor. Erkek spor ayakkabı ile Lotto kadın spor ayakkabı için listelenen fiyat 999 TL. Ayakkabı alışverişi yapmayı düşünenlerin fiyatın yanında numara, kalıp ve kullanım amacını da değerlendirmesi gerekiyor.

Aynı katalogda erkek eşofman altı 399 TL, erkek tişört ise 229 TL olarak yer alıyor. Bu ürünler, günlük giyimde kullanmak veya mevcut spor kıyafetlerini tamamlamak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Ancak yalnızca katalog fotoğrafına bakarak karar vermek yerine kumaş bilgisi, beden ölçüsü ve ürün etiketini incelemek daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasını sağlar.

Örneğin 999 TL’lik ayakkabı ile 399 TL’lik eşofman altını birlikte almayı planlayan bir kişinin bu iki ürün için ayırması gereken toplam tutar 1.398 TL oluyor. Listeye 229 TL’lik tişört de eklendiğinde toplam 1.627 TL’ye çıkıyor. Böyle bir hesap, tek tek uygun görünen fiyatların alışveriş sepetine nasıl yansıdığını önceden görmeyi kolaylaştırıyor.

Ürün Fiyat Jenny & Willy aylık paket bebek bezi — Maxi 100’lü, Junior 82’li veya X Large 70’li 419 TL Asperox çok amaçlı temizleyici Retro Serisi, 1 litre 99 TL Kayar bıçaklı streç film, 100 metre — haberde “Queen … Cook” olarak yazılmış 129 TL Queen desenli peçete 19,50 TL Queen Bambu tuvalet kâğıdı, 3 katlı, 24’lü 179 TL Queen Bambu kâğıt havlu, 3 katlı, 8’li 99,50 TL Fairy yüzey temizlik havlusu, 30’lu 89 TL Giz tül ve çamaşır beyazlatıcı, 750 g 89 TL Pofu ıslak havlu, 100’lü 26,50 TL Air Wick elektrikli oda kokusu kit 249 TL Air Wick elektrikli oda kokusu yedek 159 TL Air Wick Decosphere oda kokusu 249 TL

Ev giyim, terlik ve örgü ürünlerinde hangi fiyatlar öne çıkıyor?

Cuma kataloğunda Dagi kadın ev giyim takımı 999 TL olarak listeleniyor. Ev terliklerinde ise modele göre farklı fiyatlar bulunuyor. Fiyonklu, kalp nakışlı ve nakışlı gondol kadın terlikleri 145 TL; örgü desenli, renkli tüylü ve leopar desenli seçenekler 85 TL olarak gösteriliyor.

Örgüyle ilgilenenler için Ören Bayan Dora ve Ören Bayan Kristal yumakların ikili paketleri 89 TL. Erkek patik çorabın ikili paketi de 79 TL fiyatla katalogda bulunuyor. Sonbahar alışverişini ev içindeki kullanım ihtiyaçlarına göre planlayanlar, bu bölümde hem giyim hem de hobi ürünlerini birlikte değerlendirebilir.

Örgü iplerinde paket fiyatının yanında yapılacak iş için gereken toplam yumak miktarını hesaplamak da önemli. Küçük bir örgü çalışmasıyla büyük bir battaniyenin ihtiyacı aynı olmayacağından, alışveriş öncesinde miktar belirlemek gereksiz alımları azaltabilir.

Ürün Fiyat Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata, 4 × 28 g 159 TL Ülker Maxi çikolatalı gofret, 47 g 17 TL Le Porta şekersiz portakal aromalı gazlı içecek — hacim haberde “25 L” yazılmış 52 TL Jucy mango aromalı meyveli içecek, 1 litre 45 TL Berk Tomurcuk bergamot aromalı siyah çay, 100 g 45 TL Red Bull enerji içeceği, 4 × 250 ml 219 TL Herby armut şeftali meyveli soğuk çay, 1 litre 59 TL Otto kurutulmuş mango, 75 g 129 TL Ülker Go Ahead yer fıstıklı protein bar, 57 g 79,50 TL Lay’s Fırından ızgara sebze aromalı patates cipsi, 110 g 54,50 TL Cipso kibrit patates cipsi, 35 g Haberde “1650 TL”; doğrulanmalı Rich Balls hurma topu çeşitleri, 30 g 25 TL Unibon Barbie lisanslı evcil hayvan taşıma çantalı sert şeker, 8 g 89 TL Haribo damla sakız aromalı marshmallow, 200 g 49 TL Dost ananaslı meyveli yoğurt, 500 g 57,50 TL Dost %20 bitkisel yağlı kremsos, 500 g 49,50 TL Aknaz yarım yağlı tost peyniri, 1.500 g 399 TL Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri, 1.000 g 329 TL Aknaz lor peyniri, 1.000 g 79 TL Taciroğlu tam yağlı klasik beyaz peynir, 450 g 255 TL Güneşoğlu yarım yağlı dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri, 180 g 129 TL Pınar yarım yağlı süzme peynir, 500 g 139 TL Binvezir olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g 199 TL Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri, 250 g 149 TL İçim süt, 1 litre — yağ oranı haberde “%05” yazılmış Haberde “3950 TL”; doğrulanmalı Sancak tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri, 150 g 64 TL Dost az yağlı yoğurt, 3.000 g 129 TL

Mutfak ürünlerinde tava ve cam saklama kapları dikkat çekiyor

16 Ekim kataloğunun mutfak bölümünde Chef’s Professional tek fiyat çelik ürünler 399 TL olarak yer alıyor. Chef’s 28 santimetrelik tava için açıklanan fiyat ise 329 TL. Tava almayı düşünenlerin çap ölçüsünü kendi ocakları ve günlük pişirme alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Cam ürünlerde Glass in Love 340 mililitrelik gravürlü cam kapaklı kavanoz 49 TL. Aynı markanın 340 mililitrelik dört parçalı cam saklama kabı seti 149 TL, 200 mililitrelik üçlü gravürlü cam kupa seti de 149 TL olarak listeleniyor. LAV Valeria üçlü su bardağı setinin 400 mililitrelik seçeneği 119 TL, üçlü meşrubat bardağı setinin 460 mililitrelik seçeneği ise 129 TL.

Bu bölümde yalnızca set fiyatına bakmak yeterli olmayabilir. Kapların hacmi, dolapta kaplayacağı alan ve evde hangi amaçla kullanılacağı da seçimde belirleyici olur. Küçük saklama kaplarıyla büyük yemek porsiyonları için gereken kaplar farklı ihtiyaçları karşılar.

Ürün Fiyat Gokidy eğitici plak çalar 859 TL Piccolo Mondi bas bırak sevimli bebek arabası 169 TL Piccolo Mondi oyuncak kumandalı bebek arabası 849 TL Piccolo Mondi sevimli banyo oyuncağı ördek 109 TL Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç 369 TL Piccolo Mondi oyuncak pelüş tavşan, 45 cm 499 TL Oyuncak müzikal telefon 319 TL Ahşap Tak Çak 199 TL Akıllı Şekiller 259 TL Oyuncak kule çeşitleri 159 TL Yürüyüş Arkadaşım 159 TL MGS pelüş bez bebek, yaklaşık 40 cm 319 TL MGS potalı yuvarlama kulesi 199 TL Fisher-Price eğitici köpekçik 1.699 TL Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 boyutlu hareketli kitaplar 159 TL Fisher-Price Dokun Hisset Keşfet kartlar 259 TL Fisher-Price aynalı yumuşak küpler 259 TL Fisher-Price Tummy Time aynalı yumuşak aktivite oyuncağı 149 TL Artenino Dokun Hisset puzzle, 12 parça 219 TL EQ Deco keçe aktivite kitabı 399 TL Fisher-Price Coffee Cup Refresh oyuncak 699 TL Fisher-Price Geveze Telefon 749 TL Fisher-Price yaşa göre gelişim eğitici tablet 699 TL Martı Çocuk kuklalı bacaklı hikâye kitapları 169 TL İnkılap İlk Kitaplarım, yaklaşık 10,5 × 10,5 cm 35 TL Yükselen Zeka Agumino — Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

Alışveriş öncesinde tarih, ölçü ve paket içeriğini kontrol edin

BİM 13–16 Ekim 2026 aktüel ürünleri için alışveriş listesi hazırlarken ürünleri satış günlerine göre ayırmak pratik bir başlangıç olabilir. Gıda ve temizlik ihtiyaçları salı listesinde, giyim ve mutfak gereçleri ise cuma listesinde değerlendirilebilir.

Fiyat karşılaştırmasında peynirin gramajı, içeceğin hacmi, çorabın paket adedi veya saklama kabının kapasitesi mutlaka hesaba katılmalı. Farklı büyüklükteki iki paketi yalnızca etiket fiyatı üzerinden karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Alışveriş sırasında güncel raf etiketinin, ürün özelliklerinin ve mevcut seçeneklerin kontrol edilmesi, katalog üzerinden hazırlanan listenin gerçek ihtiyaçlarla örtüşmesini sağlar.