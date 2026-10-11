BİM 13–16 Ekim 2026 Aktüel Kataloğu: 999 TL’lik Spor Ayakkabı ve Mutfak Ürünleri Geliyor

BİM’de yeni haftanın alışveriş takvimi, günlük mutfak ihtiyaçlarıyla sonbahara yönelik giyim ürünlerini bir araya getiriyor. 13 Ekim Salı ve 16 Ekim Cuma tarihli aktüel kataloglarda farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler bulunuyor. Salı gününün listesinde gıda ve temizlik ürünleri ağırlık kazanırken cuma günü spor ayakkabı, eşofman, ev terliği, örgü ipi ve mutfak gereçleri öne çıkıyor.

Yeni katalogları inceleyenler için ilk dikkat edilmesi gereken ayrıntı satış tarihi. Haftanın bütün ürünleri aynı gün raflara gelmiyor. Bu nedenle alışveriş planını yalnızca ürün adına veya fiyatına göre yapmak yerine, ilgili ürünün hangi katalogda bulunduğunu da kontrol etmek gerekiyor. Özellikle spor ayakkabı ve mutfak ürünlerini bekleyenlerin takviminde 16 Ekim Cuma günü yer alıyor.

BİM 13 Ekim Salı kataloğunda hangi ürünler var?

13 Ekim tarihli katalogda kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, içeceklerden ev temizliğine kadar uzanan bir alışveriş listesi bulunuyor. Paylaşılan katalog bilgilerine göre Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1.500 gramlık ambalajıyla 399 TL, Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri ise 1.000 gramlık ambalajıyla 329 TL olarak listeleniyor. Aknaz lor peynirinin 1.000 gramlık paketi için açıklanan fiyat 79 TL.

Atıştırmalık bölümünde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolatanın dört adet 28 gramlık paketi 159 TL. Ülker Maxi çikolatalı gofretin 47 gramlık seçeneği 17 TL olarak yer alıyor. İçeceklerde ise Le Porta portakal aromalı gazlı içeceğin 2,5 litrelik ambalajı 52 TL, Jucy mango aromalı meyveli içeceğin bir litrelik ambalajı 45 TL fiyatla gösteriliyor.

Temizlik ve bakım bölümünde Asperox retro serisi çok amaçlı temizleyicinin bir litrelik ambalajı 99 TL, Jenny & Willy aylık paket bebek bezi 419 TL olarak duyuruluyor. Böylece salı kataloğu, haftalık market alışverişinin yanında evde düzenli kullanılan bazı ürünleri de kapsıyor.

Ürün Fiyat
TCL 65 inç 4K QLED Google TV 36.500 TL
Bebek arabası bardak ve telefon tutucu 399 TL
Yağlayıcı ve pas sökücü 149 TL
Pattex 2K hızlı yapıştırıcı, 200 ml 139 TL
Kinetex kauçuklu tokmak, 250 g 179 TL
Kinetex Bits tornavida seti, 28 in 1 290 TL
Kinetex yedekli maket bıçağı, 10 cm 59 TL
Kinetex kemer delici, 6 uçlu 249 TL
Kinetex çok işlevli testere seti 199 TL
Kinetex mini kıl testere, 150 mm 49 TL
Kinetex düz kontrol kalemi 49 TL
Kinetex kontrol kalemi ve izolasyon bandı seti 79 TL
Kinetex 6’lı tornavida seti 199 TL
Kinetex çok amaçlı tornavida seti 169 TL
Kinetex kauçuk saplı spatula, 80 mm 49 TL
Philips şarjlı süpürge XC6452/10 11.390 TL
Philips kablosuz dikey süpürge XC6451/10 11.390 TL
Emsan Bella Gusto stand mikser, inci beyazı 4.990 TL
Kumtel beyaz cam set üstü ocak 3.290 TL
Kumtel sürgülü aspiratör 1.990 TL
Arnica Karayel ıslak ve kuru elektrikli süpürge ET15200 2.990 TL
Kiwi halı ve koltuk yıkama makinesi KCC-4325W 5.900 TL
Altus buharlı ütü 1.290 TL
Polosmart diş fırçası çeşitleri 490 TL
Polosmart üflemeli saç düzleştirici 2.500 TL
Polosmart saç düzleştirici PBS810 375 TL
Ebby çelik renkli termos, 750 ml 1.099 TL

999 TL’lik spor ayakkabılar hangi gün satışa çıkacak?

16 Ekim Cuma kataloğunun dikkat çeken ürünleri arasında kadın ve erkek spor ayakkabıları bulunuyor. Erkek spor ayakkabı ile Lotto kadın spor ayakkabı için listelenen fiyat 999 TL. Ayakkabı alışverişi yapmayı düşünenlerin fiyatın yanında numara, kalıp ve kullanım amacını da değerlendirmesi gerekiyor.

Aynı katalogda erkek eşofman altı 399 TL, erkek tişört ise 229 TL olarak yer alıyor. Bu ürünler, günlük giyimde kullanmak veya mevcut spor kıyafetlerini tamamlamak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Ancak yalnızca katalog fotoğrafına bakarak karar vermek yerine kumaş bilgisi, beden ölçüsü ve ürün etiketini incelemek daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasını sağlar.

Örneğin 999 TL’lik ayakkabı ile 399 TL’lik eşofman altını birlikte almayı planlayan bir kişinin bu iki ürün için ayırması gereken toplam tutar 1.398 TL oluyor. Listeye 229 TL’lik tişört de eklendiğinde toplam 1.627 TL’ye çıkıyor. Böyle bir hesap, tek tek uygun görünen fiyatların alışveriş sepetine nasıl yansıdığını önceden görmeyi kolaylaştırıyor.

Ürün Fiyat
Jenny & Willy aylık paket bebek bezi — Maxi 100’lü, Junior 82’li veya X Large 70’li 419 TL
Asperox çok amaçlı temizleyici Retro Serisi, 1 litre 99 TL
Kayar bıçaklı streç film, 100 metre — haberde “Queen … Cook” olarak yazılmış 129 TL
Queen desenli peçete 19,50 TL
Queen Bambu tuvalet kâğıdı, 3 katlı, 24’lü 179 TL
Queen Bambu kâğıt havlu, 3 katlı, 8’li 99,50 TL
Fairy yüzey temizlik havlusu, 30’lu 89 TL
Giz tül ve çamaşır beyazlatıcı, 750 g 89 TL
Pofu ıslak havlu, 100’lü 26,50 TL
Air Wick elektrikli oda kokusu kit 249 TL
Air Wick elektrikli oda kokusu yedek 159 TL
Air Wick Decosphere oda kokusu 249 TL

Ev giyim, terlik ve örgü ürünlerinde hangi fiyatlar öne çıkıyor?

Cuma kataloğunda Dagi kadın ev giyim takımı 999 TL olarak listeleniyor. Ev terliklerinde ise modele göre farklı fiyatlar bulunuyor. Fiyonklu, kalp nakışlı ve nakışlı gondol kadın terlikleri 145 TL; örgü desenli, renkli tüylü ve leopar desenli seçenekler 85 TL olarak gösteriliyor.

Örgüyle ilgilenenler için Ören Bayan Dora ve Ören Bayan Kristal yumakların ikili paketleri 89 TL. Erkek patik çorabın ikili paketi de 79 TL fiyatla katalogda bulunuyor. Sonbahar alışverişini ev içindeki kullanım ihtiyaçlarına göre planlayanlar, bu bölümde hem giyim hem de hobi ürünlerini birlikte değerlendirebilir.

Örgü iplerinde paket fiyatının yanında yapılacak iş için gereken toplam yumak miktarını hesaplamak da önemli. Küçük bir örgü çalışmasıyla büyük bir battaniyenin ihtiyacı aynı olmayacağından, alışveriş öncesinde miktar belirlemek gereksiz alımları azaltabilir.

Ürün Fiyat
Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata, 4 × 28 g 159 TL
Ülker Maxi çikolatalı gofret, 47 g 17 TL
Le Porta şekersiz portakal aromalı gazlı içecek — hacim haberde “25 L” yazılmış 52 TL
Jucy mango aromalı meyveli içecek, 1 litre 45 TL
Berk Tomurcuk bergamot aromalı siyah çay, 100 g 45 TL
Red Bull enerji içeceği, 4 × 250 ml 219 TL
Herby armut şeftali meyveli soğuk çay, 1 litre 59 TL
Otto kurutulmuş mango, 75 g 129 TL
Ülker Go Ahead yer fıstıklı protein bar, 57 g 79,50 TL
Lay’s Fırından ızgara sebze aromalı patates cipsi, 110 g 54,50 TL
Cipso kibrit patates cipsi, 35 g Haberde “1650 TL”; doğrulanmalı
Rich Balls hurma topu çeşitleri, 30 g 25 TL
Unibon Barbie lisanslı evcil hayvan taşıma çantalı sert şeker, 8 g 89 TL
Haribo damla sakız aromalı marshmallow, 200 g 49 TL
Dost ananaslı meyveli yoğurt, 500 g 57,50 TL
Dost %20 bitkisel yağlı kremsos, 500 g 49,50 TL
Aknaz yarım yağlı tost peyniri, 1.500 g 399 TL
Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri, 1.000 g 329 TL
Aknaz lor peyniri, 1.000 g 79 TL
Taciroğlu tam yağlı klasik beyaz peynir, 450 g 255 TL
Güneşoğlu yarım yağlı dilimli yüksek proteinli kaşar peyniri, 180 g 129 TL
Pınar yarım yağlı süzme peynir, 500 g 139 TL
Binvezir olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir, 350 g 199 TL
Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri, 250 g 149 TL
İçim süt, 1 litre — yağ oranı haberde “%05” yazılmış Haberde “3950 TL”; doğrulanmalı
Sancak tam yağlı yüksek proteinli ricotta peyniri, 150 g 64 TL
Dost az yağlı yoğurt, 3.000 g 129 TL

Mutfak ürünlerinde tava ve cam saklama kapları dikkat çekiyor

16 Ekim kataloğunun mutfak bölümünde Chef’s Professional tek fiyat çelik ürünler 399 TL olarak yer alıyor. Chef’s 28 santimetrelik tava için açıklanan fiyat ise 329 TL. Tava almayı düşünenlerin çap ölçüsünü kendi ocakları ve günlük pişirme alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Cam ürünlerde Glass in Love 340 mililitrelik gravürlü cam kapaklı kavanoz 49 TL. Aynı markanın 340 mililitrelik dört parçalı cam saklama kabı seti 149 TL, 200 mililitrelik üçlü gravürlü cam kupa seti de 149 TL olarak listeleniyor. LAV Valeria üçlü su bardağı setinin 400 mililitrelik seçeneği 119 TL, üçlü meşrubat bardağı setinin 460 mililitrelik seçeneği ise 129 TL.

Bu bölümde yalnızca set fiyatına bakmak yeterli olmayabilir. Kapların hacmi, dolapta kaplayacağı alan ve evde hangi amaçla kullanılacağı da seçimde belirleyici olur. Küçük saklama kaplarıyla büyük yemek porsiyonları için gereken kaplar farklı ihtiyaçları karşılar. 

Ürün Fiyat
Gokidy eğitici plak çalar 859 TL
Piccolo Mondi bas bırak sevimli bebek arabası 169 TL
Piccolo Mondi oyuncak kumandalı bebek arabası 849 TL
Piccolo Mondi sevimli banyo oyuncağı ördek 109 TL
Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç 369 TL
Piccolo Mondi oyuncak pelüş tavşan, 45 cm 499 TL
Oyuncak müzikal telefon 319 TL
Ahşap Tak Çak 199 TL
Akıllı Şekiller 259 TL
Oyuncak kule çeşitleri 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım 159 TL
MGS pelüş bez bebek, yaklaşık 40 cm 319 TL
MGS potalı yuvarlama kulesi 199 TL
Fisher-Price eğitici köpekçik 1.699 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 boyutlu hareketli kitaplar 159 TL
Fisher-Price Dokun Hisset Keşfet kartlar 259 TL
Fisher-Price aynalı yumuşak küpler 259 TL
Fisher-Price Tummy Time aynalı yumuşak aktivite oyuncağı 149 TL
Artenino Dokun Hisset puzzle, 12 parça 219 TL
EQ Deco keçe aktivite kitabı 399 TL
Fisher-Price Coffee Cup Refresh oyuncak 699 TL
Fisher-Price Geveze Telefon 749 TL
Fisher-Price yaşa göre gelişim eğitici tablet 699 TL
Martı Çocuk kuklalı bacaklı hikâye kitapları 169 TL
İnkılap İlk Kitaplarım, yaklaşık 10,5 × 10,5 cm 35 TL
Yükselen Zeka Agumino — Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

Alışveriş öncesinde tarih, ölçü ve paket içeriğini kontrol edin

BİM 13–16 Ekim 2026 aktüel ürünleri için alışveriş listesi hazırlarken ürünleri satış günlerine göre ayırmak pratik bir başlangıç olabilir. Gıda ve temizlik ihtiyaçları salı listesinde, giyim ve mutfak gereçleri ise cuma listesinde değerlendirilebilir.

Fiyat karşılaştırmasında peynirin gramajı, içeceğin hacmi, çorabın paket adedi veya saklama kabının kapasitesi mutlaka hesaba katılmalı. Farklı büyüklükteki iki paketi yalnızca etiket fiyatı üzerinden karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Alışveriş sırasında güncel raf etiketinin, ürün özelliklerinin ve mevcut seçeneklerin kontrol edilmesi, katalog üzerinden hazırlanan listenin gerçek ihtiyaçlarla örtüşmesini sağlar.