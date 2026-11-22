Başarılı oyuncular Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora hakkında son dönemde ortaya atılan aralık ayında yurtdışında evlenecekleri yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Etiler'de görüntülenen Aslıhan Malbora, hakkındaki evlilik dedikodularına "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" sözleriyle net bir şekilde son noktayı koydu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının son dönemdeki en popüler, başarılı ve göz önünde bulunan isimleri arasında yer alan Çağatay Ulusoy ile meslektaşı Aslıhan Malbora, son günlerde haklarında çıkan sürpriz evlilik iddialarıyla magazin kulislerinin ve sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Dijital yayın platformu Netflix'te izleyicilerle buluşan ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren "Kübra" adlı dizide birlikte kamera karşısına geçen, sergiledikleri uyumlu performanslarla izleyicilerden tam not alan ikilinin, proje sonrasında bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürülüyordu. İlişkilerini kameralardan, magazincilerin yoğun ilgisinden ve sosyal medya paylaşımlarından uzak, tamamen kendi hallerinde ve sessiz sedasız sürdürmeyi tercih eden ünlü çift hakkında ortaya atılan bu son iddialar, magazin basınında ve haber sitelerinde en çok konuşulan konuların başında geliyordu.

Söz konusu evlilik dedikodularının fitilini ateşleyen gelişme ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı kalabalık bir etkinlikte Çağatay Ulusoy'a yönelttiği "Sen bu kızla evlenmeyecek misin?" şeklindeki beklenmedik ve doğrudan sorusu olmuştu. Kameralar önünde gerçekleşen bu samimi diyalogun ardından magazin dünyasında kulaktan kulağa hızla yayılan söylentiler, ünlü ikilinin aralık ayında yurt dışında ailelerinin ve çok yakın dostlarının katılacağı sade ama görkemli bir törenle dünyaevine gireceği iddiasıyla iyice alevlenmişti. Hayranlarını ve takipçilerini oldukça heyecanlandıran bu evlilik haberleri karşısında ikilinin nasıl bir açıklama yapacağı ve nasıl bir tavır takınacağı büyük bir merakla beklenirken, güzel oyuncudan tüm bu tartışmaları bitirecek net bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un en gözde ve popüler semtlerinden biri olan Etiler'de arkadaşlarıyla vakit geçirdiği bir mekanın çıkışında basın mensuplarının objektiflerine takılan Aslıhan Malbora, aracına yöneldiği sırada gazetecilerin yoğun ilgisi ve evlilik sorularıyla karşı karşıya kaldı. Basın mensuplarının günlerdir magazin gündemini meşgul eden aralık ayında yurt dışında evlenecekleri yönündeki iddiaları sorması üzerine ünlü oyuncu, ilk kez sessizliğini bozarak ortaya atılan söylentilere açıklık getirdi. Çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayan ve duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Malbora, "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?" diyerek hakkındaki evlilik iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ünlü oyuncunun ayaküstü verdiği bu son derece samimi, net ve tereddütsüz açıklama, günlerdir süregelen evlilik spekülasyonlarına kesin olarak son noktayı koyarken, ikilinin ilişkilerini şimdilik herhangi bir resmi adım atmadan, gözlerden uzak ve sakin bir şekilde yaşamaya devam edeceği anlaşıldı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu kesin yalanlama sonrasında gözler yeniden ünlü çiftin yeni projelerine ve atacakları adımlara çevrildi.