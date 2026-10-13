Merkez Ankara AVM, lezzet tutkunlarını bir araya getirecek büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. On sekiz Ekim Pazar günü saat 12.00'de başlayacak olan Tadım ve Lezzet Günleri kapsamında, ünlü şef Danilo Zanna katılımcılarla buluşacak. Tüm ziyaretçilere ücretsiz pizza ve içecek ikramının yapılacağı etkinlikte, eğlenceli yarışmalar ve söyleşiler yer alacak.

Ankara'nın gözde yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olan Merkez Ankara AVM, son derece renkli ve lezzet dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Pazarlama Topluluğu'nun katkılarıyla hayata geçirilen "Tadımlar ve Lezzet Günleri" etkinliği, başkentteki yemek ve gastronomi meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

On sekiz Ekim Pazar günü saat 12.00 itibarıyla kapılarını açacak olan bu büyük organizasyon, hem lezzetli atıştırmalıklar tatmak hem de alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen ziyaretçilere kapılarını sonuna kadar aralıyor. Şehrin merkezinde konumlanan bu modern alışveriş merkezi, düzenlendiği bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle başkent sakinlerinin hafta sonu buluşma noktası olmaya devam ediyor. Geniş katılımın beklenildiği etkinlik, özellikle gençlerin ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği cazip fırsatlar sunuyor.

Danilo Şef Söyleşisi ve Unutulmaz Anlar

Etkinliğin en çok merak edilen ve büyük ilgi uyandıran bölümlerinden birini ünlü şef Danilo Zanna'nın katılımıyla gerçekleşecek olan özel söyleşi oluşturuyor. Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve başarılı şef Danilo Zanna, gastronomi kariyerine dair ipuçlarını, mutfak sırlarını ve ilginç deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Ziyaretçilerin yakından takip ettiği ünlü şefin söyleşisi, katılımcılara hem keyifli sohbetler dinleme hem de akıllarındaki soruları doğrudan yöneltme fırsatı tanıyor. Söyleşinin yanı sıra mutfak sanatlarına ilgi duyanlar için ilham verici anların yaşanacağı bu buluşma, etkinliğin akademik ve sanatsal yönünü de ön plana çıkarıyor. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden biriyle bir araya gelmek isteyenler için bu özel oturum, Pazar gününün en cazip aktiviteleri arasında yer alıyor.

Ücretsiz Pizza ve İçecek İkramları Tüm Katılımcıları Bekliyor

Tadım ve Lezzet Günleri'nin en sevindirici detaylarından biri ise tüm katılımcılara yönelik hazırlanan cömert ikramlar olarak öne çıkıyor. Organizasyon kapsamında alanda bulunan bütün ziyaretçilere ücretsiz pizza ve içecek ikramı yapılacağı duyuruldu.

Hiçbir ücret ödemeden taze ve lezzetli pizzaların tadına bakma fırsatı bulacak olan misafirler, hem karınlarını doyuracak hem de festival havasının tadını çıkaracak. Organizasyon komitesi tarafından titizlikle hazırlanan bu ikramlar, etkinliğe olan ilgiyi doruk noktasına çıkarırken, her yaştan misafirin memnuniyetle ayrılmasını hedefliyor. Lezzetli tatların eşlik ettiği bu sosyal buluşma, başkentlilere unutulmaz bir Pazar günü vad ediyor.

Heyecan Dolu Pizza Yarışması ve Katılım Koşulları

Etkinlik programının en rekabetçi ve eğlenceli anlarından biri de düzenlenecek olan özel pizza yarışması olacak. Katılımcılar arasından belirlenecek isimlerin kıyasıya rekabet edeceği bu yarışma, izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Yapılan açıklamaya göre, pizza yarışmasında ter dökecek olan yarışmacılar özel bir form süreci üzerinden yalnızca topluluk üyeleri arasından seçilecek.

Bununla birlikte etkinliğe genel katılımcı olarak gelmek ve ücretsiz ikramlar ile söyleşilerden yararlanmak isteyen herkesin internet üzerinden katılım formunu doldurması gerekmektedir. On sekiz Ekim Pazar günü saat 12.00'de Merkez Ankara AVM'de gerçekleşecek bu dev lezzet buluşmasına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin kayıt işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.