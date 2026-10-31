Mutfaklarda pratik adımlarla hazırlanabilen ev yapımı makarna, doğru un ve yumurta dengesiyle hazır ürünleri aratmayan bir lezzete ulaşıyor. Yaklaşık 30 dakikalık dinlendirme süresi ve ince açılan hamur sayesinde taze makarna sofralara taşınıyor.

Geleneksel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan taze makarna, doğru yoğurma teknikleri ve ideal pişirme süresi uygulandığında ev ortamında kolaylıkla hazırlanabiliyor. Hamurun sertlik derecesini korumak, yeterince dinlendirmek ve haşlama suyunu sosa dahil etmek, ev yapımı lezzetin temel basamakları arasında bulunuyor.

Ev Yapımı Makarna Malzemeleri Nelerdir

İki veya üç kişilik taze makarna hazırlamak için yalnızca un, yumurta ve tuz yeterli olmaktadır. Hamurun ideal elastikiyete ulaşması için un oranının yumurta miktarına göre dengelenmesi ve açma işlemi için tezgaha az miktarda un serpilmesi gerekir.

Malzeme Miktar Buğday Unu 200 gram Yumurta 2 adet (orta boy) Tuz 1 tutam Açma Unu Gerektiği kadar

Adım Adım Taze Makarna Hamuru Hazırlığı

Pürüzsüz ve sıkı bir hamur elde etmek için unun ortasında bir havuz açılarak yumurtalar ve tuz eklenir. Kenarlardaki un çatal yardımıyla yavaşça sıvı karışıma yedirilir ve ardından elle yoğurma aşamasına geçilir.

Malzemeler birleştikten sonra hamur yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğrulur.

Hamurun kuruması durumunda eller hafifçe ıslatılır, yapışkanlık halinde ise çok az un ilave edilir.

Yoğurma işlemi tamamlandığında hamur streç filmle sarılarak oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirilir.

Dinlenen hamur ikiye bölünür ve merdane yardımıyla yaklaşık 1 milimetre inceliğe ulaşana kadar açılır.

Açılan hamur hafif unlanıp katlandıktan sonra keskin bir bıçakla istenen genişlikte şeritler halinde dilimlenir.

Taze Makarnanın Pişirme Süresi ve Servis Ayrıntıları

Taze makarna, geniş bir tencerede kaynayan bol tuzlu suya atılarak kalınlığına bağlı olarak 2 ila 4 dakika arasında haşlanır. Hamurun diriliğini koruması için pişirme süresinin aşılmaması ve süzülmeden önce yarım çay bardağı haşlama suyunun sosa eklenmesi önerilir.