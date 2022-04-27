Tarım Kredi Market Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı Ve Toz Şekerde Görülmemiş İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Bayrama Mutlu Girecek! Tam Tamına…
Kaliteli ürün ve uygun fiyat anlayışı ile vatandaşları desteklemeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı öncesinde müjdeyi verdi ve ayçiçek yağları, şeker ile kırmızı et ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. İşte Tarım Kredi marketlerde gerçekleşen son indirim ile ilgili detaylar...
Kaliteli ürün ve uygun fiyat anlayışı ile vatandaşları desteklemeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı öncesinde müjdeyi verdi ve ayçiçek yağları, şeker ile kırmızı et ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel kırmızı et fiyatları ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 27 Nisan 2022 ayçiçek yağı, şeker ve kırmızı et ürünleri fiyatları…
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27 Nis 2022 - 09:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.