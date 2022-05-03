- 03 May 2022 - 11:07

Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda adını duyuran Dilara Başaran’dan All Star açıklaması geldi! Kaosa, kıyamete ve kavgaya hazır olunması beklenirken; Dilara Başaran’dan ortalığı karıştıracak açıklamalar arka arkaya geldi. Mehmet Şefin akrabası olarak bilinen isim, düğmeye resmen bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bir sezonu daha bitmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından jüriliği yapılan Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncelinden daha kaos dolu geçiyordu. Kavgaların, gürültülerin ve rekabetin bir an olsun bitmediği Masterchef yarışmasına Dilara Başaran’ın yeniden geldiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 May 2022 - 11:07 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!” mask
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef… mask
Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef…
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor… mask
Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…
Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Gündem Oldu! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!” mask
Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Gündem Oldu! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışması All Star Mı Oluyor? İlk Yarışmacılar Açıklandı; Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Öyle İsimler Geliyor Ki… mask
Masterchef Yarışması All Star Mı Oluyor? İlk Yarışmacılar Açıklandı; Acun Ilıcalı İlk Kez Açıkladı! Öyle İsimler Geliyor Ki…
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Masterchef Pelin Pozları Olay Oldu! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! Masterchef'e Yeniden... mask
Masterchef Pelin Pozları Olay Oldu! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! Masterchef'e Yeniden...
Masterchef Somer Şef’ten Tüyler Ürperten Açıklama! Parayı Bulduktan Sonra… “Acun Ilıcalı Duymasın!” Meğer… mask
Masterchef Somer Şef’ten Tüyler Ürperten Açıklama! Parayı Bulduktan Sonra… “Acun Ilıcalı Duymasın!” Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti… mask
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti…
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Tekmeyi Bastı, O İsimle Yeni Bir Sayfaya Açıyor! “Kerem Yine Çaresiz Kaldın!” mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Tekmeyi Bastı, O İsimle Yeni Bir Sayfaya Açıyor! “Kerem Yine Çaresiz Kaldın!”
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı! Son Konseyde Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası… mask
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı! Son Konseyde Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!” mask
Masterchef Burcu’nun Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”
Seda Sayan’ın Yeni Kocasıyla Balayı Pozları Sinir Krizleri Yaşattı! “Oğlunun Derdine Düşsene!” Cici Baba Krizi Akıl Beyin Bırakmıyor… mask
Seda Sayan’ın Yeni Kocasıyla Balayı Pozları Sinir Krizleri Yaşattı! “Oğlunun Derdine Düşsene!” Cici Baba Krizi Akıl Beyin Bırakmıyor…
Şeyma Subaşı 26 Yaş Büyük Aşkına Restini Çekti! Bikinisiyle Yürekleri Hoplattı; Nefesleri Kesti! “Boyun Kadar Kızın Var!” Tepkiler Yığınla… mask
Şeyma Subaşı 26 Yaş Büyük Aşkına Restini Çekti! Bikinisiyle Yürekleri Hoplattı; Nefesleri Kesti! “Boyun Kadar Kızın Var!” Tepkiler Yığınla…
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı! mask
Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Ada Konseyinde Yarışma Hayatını Bitirdi! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 3 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti... Sude Mi, Ayşe Mi, Evrim Mi, Barış Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 3 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti... Sude Mi, Ayşe Mi, Evrim Mi, Barış Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Camdaki Kız Dizisinden Kahreden, Yıkan Haber! Ölümün Eşiğinden Döndü, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Meğer Başrol Oyuncusu… mask
Camdaki Kız Dizisinden Kahreden, Yıkan Haber! Ölümün Eşiğinden Döndü, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Meğer Başrol Oyuncusu…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti… mask
Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Son Halini Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status