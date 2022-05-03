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03 May 2022 - 18:56

Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı! Asuman ve Ramazan’ın nişanı attıkları gündeme bomba gibi düştü. Asuman’ın ihaneti Ramazan’ı yerle bir ederken; Rıfat’tan daha beter bir hale geleceği gözler önüne serildi! Şok etkisi yaratan nişan yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…