Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan'ın Aşkı Bitti! Nişanı Bozdular... Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı! Asuman ve Ramazan’ın nişanı attıkları gündeme bomba gibi düştü. Asuman’ın ihaneti Ramazan’ı yerle bir ederken; Rıfat’tan daha beter bir hale geleceği gözler önüne serildi! Şok etkisi yaratan nişan yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Ramazan’ın ailesi, Asuman’ın evinde soluğu almış ve sonunda Asuman’ı istemişlerdi. Duygusal anların yaşandığı Gönül Dağı dizisinde Asuman ve Ramazan arasındaki ihanet şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.