- 04 May 2022 - 20:53

Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Düğün Öncesi Riske Soktu!” Twitter Yıkılıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medyayı alev alev yaktı. Twerk yani kalça dansı yaptığı anları paylaşan Demet Özdemir, nefesleri kesti. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu dans videosuna tepkide bulunarak; “Oğuzhan’ın beynine kan sıçrayacak! Biraz edep” yorumunda bulundular! İşte Twitter’ı yıkan o muhteşem kalça dansı!

Yakın zamanda Dünyayla Benim Aramda isimli dizisiyle ekran başında olacak olan Demet Özdemir, bir yandan da dünya evine girmek için hazırlıklarına başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 20:53 Ankara- Yaşam

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