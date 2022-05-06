48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızlara Resti Çekti! Frikik Kraliçesi Öyle Bir Giyindi ki Görenler Hayran Kaldı! Oğlu Annesini Çok Kıskanacak...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 48 yaşında olmasına rağmen nefesleri kesti! 18’lik genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı, bir bakanı bir daha baktırdı. Giydiği kıyafetle tepkileri toplayan Songül Karlı’ya ise “Hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı! Oğlunun bu kez çıldıracağına hatta çok sinirleneceğine dair düşüncelerde sosyal medyada yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cesur tarzıyla ve duruşuyla milyonların beğenisini toplayan Songül Karlı, sosyal medya üzerinden güzelliğini kanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız askısı uygulatan Songül Karlı, değişimiyle sosyal medyayı sallamıştı. Bir anda 10 yaş gençleşen Songül Karlı’nın derin göğüs dekolteli pozları ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.