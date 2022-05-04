- 04 May 2022 - 14:16

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Gizli Bölümde Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta Meryem için hayat durdu! Adeta ayvayı yiyen Meryem’in büyük sırttı ortaya çıktı. Defne ve Sadun’un gerçekleri öğrenmesiyle birlikte ortalık karıştı. Birçok kişi ise “Müge Anlı bile çözemez bu olayı” diyordu ama son yaşanan olay şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Ahmet Varlı gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Çarşamba akşamları fırtına gibi esmeye başladı! Reyting rekorları kıran Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem’in yolun sonuna geldiği ortaya çıktı! Peki, bundan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nasıl ilerleyecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 May 2022 - 14:16 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu! Senarist Son Bölümü Hüzünlü Yazdı! Yıkılan Yuvalar, Paramparça Dostluklar… mask
Camdaki Kız Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu! Senarist Son Bölümü Hüzünlü Yazdı! Yıkılan Yuvalar, Paramparça Dostluklar…
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na Bomba Ötesi İsim! EDHO Bitti, Soluğu Orada Aldı; Yeni Hali Gözlerde Yaş Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor! mask
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na Bomba Ötesi İsim! EDHO Bitti, Soluğu Orada Aldı; Yeni Hali Gözlerde Yaş Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!
Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor?
Oğlum Dizisinin Final Fişini Show TV Çekti! Seyirci Tepkili... Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Dizi Defterinden Adı Silindi! Neler Oluyor? mask
Oğlum Dizisinin Final Fişini Show TV Çekti! Seyirci Tepkili... Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Dizi Defterinden Adı Silindi! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Nasıl Ölüyor? Sevmeyeni Bile Salya Sümük Ağlayacak; Sonu Felaket Olacak! Türkan Kıs Kıs Gülecek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Nasıl Ölüyor? Sevmeyeni Bile Salya Sümük Ağlayacak; Sonu Felaket Olacak! Türkan Kıs Kıs Gülecek…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Züleyha Çıldırttı! “Yazıklar Olsun, Yeter Artık!” Tepkiler Gırla, Bundan Sonra Demir Bile Gelse… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Züleyha Çıldırttı! “Yazıklar Olsun, Yeter Artık!” Tepkiler Gırla, Bundan Sonra Demir Bile Gelse…
TRT1’den Yakıp Yıkan Gönül Dağı Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu; Başrol Oyuncuları Evlerine Gönderildi! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Yakıp Yıkan Gönül Dağı Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu; Başrol Oyuncuları Evlerine Gönderildi! Neler Oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İçin Son Dakika Açıklaması! Karar Çıktı, ATV Son İmzayı Attı! Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İçin Son Dakika Açıklaması! Karar Çıktı, ATV Son İmzayı Attı! Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba…
Kardeşlerim Dizisinin Doruk’unun Ayrılığı Kesinleşti! Yeni İşiyle Sözleşmelerin İmzalaması Asiye’yi Hüngür Hüngür Ağlattı! “Güle Güle!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Doruk’unun Ayrılığı Kesinleşti! Yeni İşiyle Sözleşmelerin İmzalaması Asiye’yi Hüngür Hüngür Ağlattı! “Güle Güle!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi… mask
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi…
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Murat Ceylan Korkudan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil… mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Murat Ceylan Korkudan Mosmor Oldu! Ogeday Girişken Hıçkırıklara Boğuldu; Sağlık Durumu İç Açıcı Değil…
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Gülşen Kocasına Resti Çekti; Kıyafeti Olay Yarattı! “Bu Yetmez Daha Çok Açık Giyin!” Sosyal Medya Yıkılıyor! Minicik Eteğiyle… mask
Gülşen Kocasına Resti Çekti; Kıyafeti Olay Yarattı! “Bu Yetmez Daha Çok Açık Giyin!” Sosyal Medya Yıkılıyor! Minicik Eteğiyle…
Survivor Hikmet’in Eline Valizi Verildi, Memleketine Dönüyor! Acun Ilıcalı Konseyde Yerden Yere Vurdu; 83 Milyonun Önünde… mask
Survivor Hikmet’in Eline Valizi Verildi, Memleketine Dönüyor! Acun Ilıcalı Konseyde Yerden Yere Vurdu; 83 Milyonun Önünde…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Nasıl Ölüyor? Sevmeyeni Bile Salya Sümük Ağlayacak; Sonu Felaket Olacak! Türkan Kıs Kıs Gülecek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Rüçhan Nasıl Ölüyor? Sevmeyeni Bile Salya Sümük Ağlayacak; Sonu Felaket Olacak! Türkan Kıs Kıs Gülecek…
Survivor Barış’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosunda Yerini Aldı; Paraya Para Demeyecek! “Nisa Çatla Patla!” mask
Survivor Barış’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosunda Yerini Aldı; Paraya Para Demeyecek! “Nisa Çatla Patla!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Züleyha Çıldırttı! “Yazıklar Olsun, Yeter Artık!” Tepkiler Gırla, Bundan Sonra Demir Bile Gelse… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisindeki Züleyha Çıldırttı! “Yazıklar Olsun, Yeter Artık!” Tepkiler Gırla, Bundan Sonra Demir Bile Gelse…
TRT1’den Yakıp Yıkan Gönül Dağı Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu; Başrol Oyuncuları Evlerine Gönderildi! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Yakıp Yıkan Gönül Dağı Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu; Başrol Oyuncuları Evlerine Gönderildi! Neler Oluyor?
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Survivor Kazancı Dudak Uçuklattı! Çekilip Evine Dönmüştü; Acun Ilıcalı’nın Serveti Verdiği Ortaya Çıktı! mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Survivor Kazancı Dudak Uçuklattı! Çekilip Evine Dönmüştü; Acun Ilıcalı’nın Serveti Verdiği Ortaya Çıktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi… mask
Masterchef Danilo Şef ve Boşandığı Eşi Barıştı Mı? O Paylaşım Akılları Yerinden Çıkardı; Görenler Şok Oldu! Yeni Sevgilisi…
Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Savcı Fırat’ı Aklayacak Şok İsim Geldi! Barış Köşeye Sıkıştı; Bundan Sonra Yer Yerinden Oynayacak! Neler Oluyor?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na Bomba Ötesi İsim! EDHO Bitti, Soluğu Orada Aldı; Yeni Hali Gözlerde Yaş Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor! mask
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na Bomba Ötesi İsim! EDHO Bitti, Soluğu Orada Aldı; Yeni Hali Gözlerde Yaş Bıraktı! Kimse Tanıyamıyor!
Camdaki Kız Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu! Senarist Son Bölümü Hüzünlü Yazdı! Yıkılan Yuvalar, Paramparça Dostluklar… mask
Camdaki Kız Dizisinin Final Tarihi Belli Oldu! Senarist Son Bölümü Hüzünlü Yazdı! Yıkılan Yuvalar, Paramparça Dostluklar…
İnsan Ruhundan Anlayan Burçlar Hangisidir! İşte Nabza Göre Şerbet Veren O Burçlar… mask
İnsan Ruhundan Anlayan Burçlar Hangisidir! İşte Nabza Göre Şerbet Veren O Burçlar…
Aşkı İçin Ayak Yıkayan Burçlar Hangisidir? İşte En Fedakar O Burçlar… mask
Aşkı İçin Ayak Yıkayan Burçlar Hangisidir? İşte En Fedakar O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status