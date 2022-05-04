Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Gizli Bölümde Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Annenin Sırrıdır Çocuk’ta Meryem için hayat durdu! Adeta ayvayı yiyen Meryem’in büyük sırttı ortaya çıktı. Defne ve Sadun’un gerçekleri öğrenmesiyle birlikte ortalık karıştı. Birçok kişi ise “Müge Anlı bile çözemez bu olayı” diyordu ama son yaşanan olay şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Ahmet Varlı gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi Çarşamba akşamları fırtına gibi esmeye başladı! Reyting rekorları kıran Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem’in yolun sonuna geldiği ortaya çıktı! Peki, bundan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi nasıl ilerleyecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.