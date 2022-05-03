03 May 2022 - 18:55
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut Ölümden Döndü! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?
Camdaki Kız dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Gülcihan'a hayat veren Devrim Yakut'un diziden ayrıldığı haberi milyonları şoka soktu. Gerçek hayatta yaşadığı büyük sağlık sorunu tüm hayranlarını resmen yasa girdirdi. Devrim Yakut'a ne oldu?
Bugüne kadar onlarca başarılı yapımda, oldukça başarılı işler çıkartan Devrim Yakut; son olarak Camdaki Kız dizisiyle hayranlarının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Mükemmel bir oyunculuk örneği sergileyerek takdir toplayan Yakut; diziden ayrıldı mı?
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03 May 2022 - 18:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.