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02 May 2022 - 21:23

Alparslan Büyük Selçuklu Yayından Kaldırıldı! TRT1 Kötü Haberi Verdi, İzleyenler Resmen Cinnet Geçirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor...

Alparslan büyük selçuklu neden yok? Alparslan büyük selçuklu bugün yok mu? Alparslan büyük selçuklu ne zaman? Alparslan büyük selçuklu saat kaçta? Alparslan büyük selçuklu hangi kanalda? Alparslan büyük selçuklu bitti mi? Araştırmalarını yapanlara: TRT1 tarafından açıklanan haberle birlikte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyenleri resmen çıldırdı. Yayından kaldırıldığı bilgisi ulaştırılan ve netleştirilen Alparslan Büyük Selçuklu'ya ne olacak? Neden yok? İşte tüm detaylar!