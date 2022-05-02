Alparslan Büyük Selçuklu Yayından Kaldırıldı! TRT1 Kötü Haberi Verdi, İzleyenler Resmen Cinnet Geçirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Alparslan büyük selçuklu neden yok? Alparslan büyük selçuklu bugün yok mu? Alparslan büyük selçuklu ne zaman? Alparslan büyük selçuklu saat kaçta? Alparslan büyük selçuklu hangi kanalda? Alparslan büyük selçuklu bitti mi? Araştırmalarını yapanlara: TRT1 tarafından açıklanan haberle birlikte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyenleri resmen çıldırdı. Yayından kaldırıldığı bilgisi ulaştırılan ve netleştirilen Alparslan Büyük Selçuklu'ya ne olacak? Neden yok? İşte tüm detaylar!
2 Mayız Pazartesi günü ekranlarda olması beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili TRT1 tarafından herkesi şoka sokan bir açıklama geldi. Söz konusu Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağı veya bundan sonra yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Detaylar Diğer Sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.