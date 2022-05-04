- 04 May 2022 - 14:11

Survivor Adem Kılıçcı Mavi Takıma 8,9 Şiddetinde Depremi Yaşattı! Ogeday, Hikmet ve Atakan Tir Tir Titriyor; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını şampiyon olarak duyurmuş olan Adem Kılıççı, resti çekti. Mavi takıma 8,9 şiddetinde depremi yaşatan Adem Kılıççı’nın açıklamasından hemen sonra; Ogeday Girişken ve Atakan Arslan’ın tir tir titrediğine dair yorumlar yapıldı. Sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olan bu açıklamaya Acun Ilıcalı bile müdahale edemedi! Meğer Adem Kılıççı…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasına bu sezon damgasını vuran ve finale az bir süre kalmışken; birçok kişi tarafından şampiyon olarak görülen Adem Kılıççı, sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kendisi hakkında yapılan yorumlara daha fazla katlamayan Adem Kılıççı adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Özellikle iki ismi hedef alması ise büyük şokun yaşanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 May 2022 - 14:11 - Survivor 2022

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