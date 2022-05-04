Survivor Adem Kılıçcı Mavi Takıma 8,9 Şiddetinde Depremi Yaşattı! Ogeday, Hikmet ve Atakan Tir Tir Titriyor; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Ilıcalı Bile…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasına bu sezon damgasını vuran ve finale az bir süre kalmışken; birçok kişi tarafından şampiyon olarak görülen Adem Kılıççı, sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kendisi hakkında yapılan yorumlara daha fazla katlamayan Adem Kılıççı adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Özellikle iki ismi hedef alması ise büyük şokun yaşanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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