Survivor Adem Kılıçcı Mavi Takıma 8,9 Şiddetinde Depremi Yaşattı! Ogeday, Hikmet ve Atakan Tir Tir Titriyor; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Ilıcalı Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını şampiyon olarak duyurmuş olan Adem Kılıççı, resti çekti. Mavi takıma 8,9 şiddetinde depremi yaşatan Adem Kılıççı’nın açıklamasından hemen sonra; Ogeday Girişken ve Atakan Arslan’ın tir tir titrediğine dair yorumlar yapıldı. Sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olan bu açıklamaya Acun Ilıcalı bile müdahale edemedi! Meğer Adem Kılıççı…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasına bu sezon damgasını vuran ve finale az bir süre kalmışken; birçok kişi tarafından şampiyon olarak görülen Adem Kılıççı, sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Kendisi hakkında yapılan yorumlara daha fazla katlamayan Adem Kılıççı adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Özellikle iki ismi hedef alması ise büyük şokun yaşanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
04 May 2022 - 14:11 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.