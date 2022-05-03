Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik’ten Hadise’ye Olay Sözler! Ezdi Geçti, Acımadı! Sosyal Medya Sallanıyor! “Bir Sevgilim Olursa…”

Magazin basının gözde çiftlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aldığı gizli nişanlılık kararının ardından gizlice evlendiği iddiasının ortaya atılması birçok ünlü ismin de dikkatini çekti. O isimlerden biri olan ve 15 yıl boyunca yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin Zeliş karakteri ile adeta hafızalara kazınan Yüsra Geyik, aşk yaşamı ile ilgili yaptığı önemli açıklamalar esnasında Hadise’ye göndermede bulundu. O göndermeyi duyanlar ise, yok artık dedi! Peki, Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, aşk yaşamı ile ilgili ne dedi? Yüsra Geyik, Hadise’ye nasıl bir göndermede bulundu? Yüsra Geyik’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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