2022 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! Küçükbaş Ve Büyükbaş Rekor Fiyatlarda! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! İşte Şok Fiyatlar!
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları en büyük merak konusu… Kurbanlıklar ise fiyatları ile resmen görenlerin ağzını açık bırakıyor! Kurban kesecek vatandaşlar kara kara düşünüyor. Hem büyük baş hem de küçükbaş hayvanın fiyatları çok büyük!
Dini bayramlarımızdan bir diğeri olan Kurban Bayramı heyecanı yaklaşıyor. Her yıl 3 gün süren kurban bayramında kurban kesmek İslam dinine göre vacip kılınmış bir ibadettir. Vatandaşlar her yıl kurulan hayvan pazarlarından satın aldığı veya zincir marketler aracılığı ile ortak olduğu ya da ücretini ödediği kesimlerle ibadetlerini yerine getiriyordu. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmazken, en büyük değişiklik kurbanlık büyükbaş ve küçükbaşların satışındaki fiyatlarda oldu. Kurbanlık hayvanların ücreti araba fiyatları ile yarışır halde. Kurban kesmek isteyen vatandaşları hayli zorlu bir duruma sokan kurbanlık fiyatları ise şu şekilde;
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19 May 2022 - 13:34 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.