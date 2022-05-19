2022 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! Küçükbaş Ve Büyükbaş Rekor Fiyatlarda! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! İşte Şok Fiyatlar!

Dini bayramlarımızdan bir diğeri olan Kurban Bayramı heyecanı yaklaşıyor. Her yıl 3 gün süren kurban bayramında kurban kesmek İslam dinine göre vacip kılınmış bir ibadettir. Vatandaşlar her yıl kurulan hayvan pazarlarından satın aldığı veya zincir marketler aracılığı ile ortak olduğu ya da ücretini ödediği kesimlerle ibadetlerini yerine getiriyordu. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmazken, en büyük değişiklik kurbanlık büyükbaş ve küçükbaşların satışındaki fiyatlarda oldu. Kurbanlık hayvanların ücreti araba fiyatları ile yarışır halde. Kurban kesmek isteyen vatandaşları hayli zorlu bir duruma sokan kurbanlık fiyatları ise şu şekilde;

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