Evliya Aykan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Atakan Çelik ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer…

2. sezonundan sonra birçok isimle yollarını ayıran ancak yoluna eski kadrodan kalan isimler ve yeni kadrolarla devam eden Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin en başarılı ve komik isimlerinden biri olan Evliya Aykan’ın hayatı merak konusu oldu. Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan nereli? Evliya Aykan kaç yaşında? Evliya Aykan ile Atakan Çelik arasında kaç yaş var? İşte detaylar…

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