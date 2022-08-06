- 06 Ağu 2022 - 00:23

Evliya Aykan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Atakan Çelik ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer…

Bir dönem Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz haftalarda yayınına ara verdikten sonra Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2, kadrosuyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

2. sezonundan sonra birçok isimle yollarını ayıran ancak yoluna eski kadrodan kalan isimler ve yeni kadrolarla devam eden Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin en başarılı ve komik isimlerinden biri olan Evliya Aykan’ın hayatı merak konusu oldu. Evliya Aykan kimdir? Evliya Aykan nereli? Evliya Aykan kaç yaşında? Evliya Aykan ile Atakan Çelik arasında kaç yaş var? İşte detaylar…

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06 Ağu 2022 - 00:23 - Gündem

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Evliya Aykan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Atakan Çelik ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer… mask
Evliya Aykan Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Atakan Çelik ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer…
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