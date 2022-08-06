- 06 Ağu 2022 - 00:28

Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır?

Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda programı, geçen bir sezonluk aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda programı, geçen bir sezonluk aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birbirinden iddialı büyü bedene sahip kadın yarışmacılarıyla seyirci karşısına çıkmak için hazırlanan Doya Doya Moda programının ne zaman ekrana geleceğinden yeni jüri üyelerine kadar, programa dair tüm detaylar ise, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Peki, Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Doya Doya Moda 2022 jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda programına başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…


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06 Ağu 2022 - 00:28 - Tv Haberleri

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