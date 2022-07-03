- 03 Tem 2022 - 23:32

Türkiye'de Sigaraya Bir Büyük Zam Daha! 4 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…

Sigara fiyatlarına altı aylık enflasyon zammının yapılıp yapılmayacağı öğrenildi! Peki, sigara fiyatlarına zam mı geldi? 4 Temmuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel sigara fiyatları...

Gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından henüz etiketlere yansımamış olan zammın sigara fiyatlarına ne zaman geleceği merak ile beklenmeye başladı. Sadece tüketicileri değil, aynı zamanda tekel bayilerini de yakından ilgilenen sigara fiyatlarına altı aylık enflasyon zammının yapılıp yapılmayacağı da öğrenildi! Peki, sigara fiyatlarına zam mı geldi? 4 Temmuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? işte güncel Philip Morris, BAT, JTİ sigara fiyatları…

Sigara Fiyatlarına Beklenen Zam Geldi! En Düşüğü 48 Lira Oldu;

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan zam açıklaması geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medya hesabından sigara zammını paylaşan Aybaş, 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

En düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 48 TL oldu.

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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03 Tem 2022 - 23:32 - Gündem

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