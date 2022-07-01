Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…

Finalde Nisa ile karşı karşıya gelen Adem’in nişanlısı ise ekranlara damga vuran isimlerden biri oldu. İzleyiciler şimdilerde merakla Adem Kılıççı’nın nişanlısının kim olduğunu araştırıyor. Survivor 2022 All Star’da dün akşam final heyecanı yaşandı. Tartışmaların, gerilimlerin, polemiklerin ve hatta kavgaların yaşandığı Survivor programında böylece bir sezon daha geride kaldı.

Her yıl büyük bir heyecan ve merakla ekranlara gelen Survivor All Star’da, bu sezon finale Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı isimleri yükseldi. Kimin şampiyon olacağı büyük bir merakla beklenirken, finalistlerden Adem Kılıççı’nın nişanlısı Nil Şenver, konuklar arasında güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Adem Kılıççı’nın güzeller güzeli nişanlısını görenler, Nil Şenver’in kim olduğunu araştırmaya koyuldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!