Survivor Adem’in Biricik Kız Arkadaşını Gören Dondu Kaldı! “Müstakbel Eşi” Ortalığı İnletti; Güzelliğini Görenler Yandı Tutuştu! Meğer…
TV 8 ekranlarında uzun zamandır izleyici karşısına çıkan Survivor All Star programı, dün akşam ekranlara gelen bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. MasterChef Türkiye programı ile kardeş programlar olarak anılan Survivor, böylece TV 8 ekranlarındaki yerini yeniden MasterChef Türkiye’ye devretti. Yarışmada şampiyon isim de belli olurken, bir sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Adem Kılıççı da yarışmada finale çıktı. İşte detaylar...
Finalde Nisa ile karşı karşıya gelen Adem’in nişanlısı ise ekranlara damga vuran isimlerden biri oldu. İzleyiciler şimdilerde merakla Adem Kılıççı’nın nişanlısının kim olduğunu araştırıyor. Survivor 2022 All Star’da dün akşam final heyecanı yaşandı. Tartışmaların, gerilimlerin, polemiklerin ve hatta kavgaların yaşandığı Survivor programında böylece bir sezon daha geride kaldı.
Her yıl büyük bir heyecan ve merakla ekranlara gelen Survivor All Star’da, bu sezon finale Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı isimleri yükseldi. Kimin şampiyon olacağı büyük bir merakla beklenirken, finalistlerden Adem Kılıççı’nın nişanlısı Nil Şenver, konuklar arasında güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Adem Kılıççı’nın güzeller güzeli nişanlısını görenler, Nil Şenver’in kim olduğunu araştırmaya koyuldu.
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01 Tem 2022 - 11:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.