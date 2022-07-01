- 01 Tem 2022 - 23:14 G: 01 Tem 2022 - 23:16

Çukur Dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin Abisini Görenler Şaştı Kaldı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Orçun İynemli Kimdir?

Türkiye’de uzun yıllar boyunca birçok dizi ve filmde rol almış olan, uzun zaman önce geniş kitlelere ulaşan ve Çukur dizisinde başrolde canlandırdığı “Yamaç Koçovalı” karakteri ile kariyer zirvesi yaşayan ünlü ve yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli hakkında herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İste detaylar...

Yıllar önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Mete” karakteriyle iyi bir çıkış yakalayan ve buradaki “Ali Kaptan” repliğiyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli, abisi ile gündemi salladı. Ünlü oyuncunun abisi ile aynı dizide oynadığını öğrenenler donup kalıyor.

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990’da (31 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördü. Eğitim hayatına devam ederken çeşitli reklam filmlerinde küçük rollerle yer alan İynemli, bu dönemde yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekti ve kariyerine ilk büyük adımı da Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile attı. Burada canlandırdığı “Mete” karakteriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli’nin, kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli ile aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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01 Tem 2022 - 23:14 - Magazin

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