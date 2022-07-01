İbrahim Tatlıses Yine Yaptı Yapacağını! Oğluyla Davalık Olmuş; İpleri Koparmıştı… Açıklaması Şoktan Şoka Soktu!

İbrahim Tatlıses’in olay yaratan açıklamalarının ardından harekete geçen Ahmet Tatlı, babasını mahkemeye vermiş ve “vasi tayini” için dava açmıştı. O davanın ardından ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses, Kudüs’ten seslendi. Peki, İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı arasında neler oluyor? İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı neden tartıştı, davalık oldu? İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı için ne dedi? İşte, detaylar…

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