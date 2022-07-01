İbrahim Tatlıses Yine Yaptı Yapacağını! Oğluyla Davalık Olmuş; İpleri Koparmıştı… Açıklaması Şoktan Şoka Soktu!
Ahmet Tatlı, babasını mahkemeye vermiş ve “vasi tayini” için dava açmıştı. O davanın ardından ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses, Kudüs’ten seslendi. Peki, İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı arasında neler oluyor? İşte, merak edilenler...
İbrahim Tatlıses’in olay yaratan açıklamalarının ardından harekete geçen Ahmet Tatlı, babasını mahkemeye vermiş ve “vasi tayini” için dava açmıştı. O davanın ardından ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses, Kudüs’ten seslendi. Peki, İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlı arasında neler oluyor? İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı neden tartıştı, davalık oldu? İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı için ne dedi? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 21:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.