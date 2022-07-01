- 01 Tem 2022 - 22:58

Leyla ile Mecnun Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi!

Exxen dijital yayın platformu ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinden yeni sezon öncesinde seyircisini üzecek kötü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden biri ikinci sezonda yer almayacağını veda paylaşımı ile duyurdu! Peki, Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon olacak mı, yeni sezonu ne zaman? İşte, merak edilenler...

Sekiz yıl aranın ardından Exxen dijital yayın platformu ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinden yeni sezon öncesinde seyircisini üzecek kötü bir haber geldi. Dizinin başrollerinden biri ikinci sezonda yer almayacağını veda paylaşımı ile duyurdu! Peki, Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon olacak mı, yeni sezonu ne zaman? Leyla ile Mecnun dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 22:58 - Dizi Haberleri

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