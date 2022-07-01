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01 Tem 2022 - 16:07

Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir sezon daha bitti! Batuhan Karacakaya’yla Acun Ilıcalı’nın birbirine girdiği bilinirken; restlerin çekilmesi ise herkesi şok içerisinde bırakmıştı! Acun Ilıcalı’dan gelen ambargodan sonra Batuhan’ın elinden arabasını alındığı gündeme bomba gibi düştü! Sıfır model aracının anahtarını “şak” diye alan Acun Ilıcalı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?