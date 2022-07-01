- 01 Tem 2022 - 16:07

Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir sezon daha bitti! Batuhan Karacakaya’yla Acun Ilıcalı’nın birbirine girdiği bilinirken; restlerin çekilmesi ise herkesi şok içerisinde bırakmıştı! Acun Ilıcalı’dan gelen ambargodan sonra Batuhan’ın elinden arabasını alındığı gündeme bomba gibi düştü! Sıfır model aracının anahtarını “şak” diye alan Acun Ilıcalı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor 2022’nin kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı, milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa Bölükbaşı’nın kupayı hak etmediğini dile getirirken; kimi ise Nisa’nın bu kupayı çoktan hak ettiğini yorumlarda belirtmişti. Survivor yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya’nın ailesinin tavrından rahatsız olduğunu göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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01 Tem 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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