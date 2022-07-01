- 01 Tem 2022 - 16:13 G: 01 Tem 2022 - 16:20

Survivor Turbo Turabi’den Skandal Acun Ilıcalı Açıklaması! Final Gününde; “Birbirimize Girdik” Deyince… Sosyal Medya Sallanıyor!

Survivor All Star 2022 yarışmasının finaline Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya’nın iddiaları damga vurdu. O iddialara yanıt veren Acun Ilıcalı’ya destek ise, Survivor’ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran’dan geldi! Peki, Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili ne iddia etti? İşte, ayrıntılar...

Bu sezonu ile bir hayli konuşulan Survivor All Star 2022 yarışmasının finaline Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya’nın iddiaları damga vurdu. O iddialara yanıt veren Acun Ilıcalı’ya destek ise, Survivor’ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran’dan geldi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu kim? Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili ne iddia etti? Acun Ilıcalı ve Turabi Çamkıran bu iddialar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 16:13 - Survivor 2022

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