Survivor Turbo Turabi’den Skandal Acun Ilıcalı Açıklaması! Final Gününde; “Birbirimize Girdik” Deyince… Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor All Star 2022 yarışmasının finaline Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya’nın iddiaları damga vurdu. O iddialara yanıt veren Acun Ilıcalı’ya destek ise, Survivor’ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran’dan geldi! Peki, Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili ne iddia etti? İşte, ayrıntılar...
Bu sezonu ile bir hayli konuşulan Survivor All Star 2022 yarışmasının finaline Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya’nın iddiaları damga vurdu. O iddialara yanıt veren Acun Ilıcalı’ya destek ise, Survivor’ın eski şampiyonu Turabi Çamkıran’dan geldi! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu kim? Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili ne iddia etti? Acun Ilıcalı ve Turabi Çamkıran bu iddialar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 16:13 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.