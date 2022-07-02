- 02 Tem 2022 - 14:11 G: 02 Tem 2022 - 14:15

Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…

Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Asgari ücret zammını açıklamak için bir programa katılan Bakan Vedat Bilgin merak edilen sorulara cevap verdi. İşte detaylar...

Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Asgari ücret zammını açıklamak için bir programa katılan Bakan Vedat Bilgin, merak ile beklenen EYT’ye ilişkin de ipuçları verdi. Peki, EYT’de son durum ne? EYT ne zaman meclise gelecek? EYT’den kimler yararlanacak, şartları ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Tem 2022 - 14:11 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye'de sigaraya bir zam daha! 2 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına… mask
Türkiye'de sigaraya bir zam daha! 2 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…
Benzin, Motorin ve LPG'ye Büyük İndirim! Bayram Öncesi Depoları Fulleyin! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih… mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye Büyük İndirim! Bayram Öncesi Depoları Fulleyin! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın! mask
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın!
Ebru Polat Durdurulamıyor! Üstsüz Poz Verdi, Göğüslerini Çantayla Kapattı! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! Görenler Donup Kalıyor… mask
Ebru Polat Durdurulamıyor! Üstsüz Poz Verdi, Göğüslerini Çantayla Kapattı! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! Görenler Donup Kalıyor…
Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir? mask
Batuhan Aydar Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Batuhan Aydar Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı? Batuhan Aydar’ın Burcu Nedir?
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek! mask
Survivor Avatar Atakan’dan Ortalığı Karıştıracak Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Final Gecesi Karıştı… Acun Sırtını Döndü Dönecek!
Olanlar Oldu Filmi Nerede Çekildi Merak Uyandırdı! Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Olanlar Oldu Filmi Nerede Çekildi Merak Uyandırdı! Olanlar Oldu Filminin Konusu Nedir? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor… mask
Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda… mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu! Son Halini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Gelinlik Kız Gibi Olmuşsun!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’a 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu! Son Halini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Gelinlik Kız Gibi Olmuşsun!”
Ebru Polat Bu Seferde Yarı Çıplak Poz Verdi! Çantasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Hiç Kapatmasaydın!” mask
Ebru Polat Bu Seferde Yarı Çıplak Poz Verdi! Çantasıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Hiç Kapatmasaydın!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik İçin Ödediği Parayla Şoku Yaşattı! “O Hiç Ayçiçek Yağı Almamış Ki, Nereden Bilsin!” Tam Tamına… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik İçin Ödediği Parayla Şoku Yaşattı! “O Hiç Ayçiçek Yağı Almamış Ki, Nereden Bilsin!” Tam Tamına…
Ebru Şahin’in Düğünü Milyonları İkiye Yardı! “Bu Nasıl Gelinlik!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; 10 Kişiden 1 Kişi Bile Beğenmedi… mask
Ebru Şahin’in Düğünü Milyonları İkiye Yardı! “Bu Nasıl Gelinlik!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; 10 Kişiden 1 Kişi Bile Beğenmedi…
Serenay Sarıkaya En Sonunda Yaptı Yapacağını! Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! İlk Kez… mask
Serenay Sarıkaya En Sonunda Yaptı Yapacağını! Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! İlk Kez…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL