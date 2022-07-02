Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…

Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Asgari ücret zammını açıklamak için bir programa katılan Bakan Vedat Bilgin, merak ile beklenen EYT’ye ilişkin de ipuçları verdi. Peki, EYT’de son durum ne? EYT ne zaman meclise gelecek? EYT’den kimler yararlanacak, şartları ne? İşte, detaylar…

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