Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…
Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Asgari ücret zammını açıklamak için bir programa katılan Bakan Vedat Bilgin merak edilen sorulara cevap verdi. İşte detaylar...
Bir süredir Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak olan EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Asgari ücret zammını açıklamak için bir programa katılan Bakan Vedat Bilgin, merak ile beklenen EYT’ye ilişkin de ipuçları verdi. Peki, EYT’de son durum ne? EYT ne zaman meclise gelecek? EYT’den kimler yararlanacak, şartları ne? İşte, detaylar…
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02 Tem 2022 - 14:11 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.