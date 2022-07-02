Baba Dizisi Kan Kaybetmeye Devam Ediyor! Herkes Tek Tek Ayrılmaya Başlayınca… O İsimde Bambaşka Bir Yapıma Giriş Yaptı!

Show TV ekranlarının bu sezonki iddialı yapımlarından biri olan Baba dizisi, yaz sezonunda çeşitli revizeler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Dilara Aksüyek’e veda ettiğini duyuran Baba dizisi, bu kez başka bir kadın oyuncusuna daha veda etme kararı aldı. Baba dizisinden ayrılan o oyuncu ise, ayağının tozuyla yeni bir yapıma dahil oldu. Peki, Baba dizisinden ayrılan oyuncu kim? Baba dizisi Şahika ne oldu, çıktı mı? Zeynep Tuğçe Bayat Baba dizisinden ayrıldı mı, yeni projesi ne? İşte, detaylar…

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