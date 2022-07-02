- 02 Tem 2022 - 14:57 G: 02 Tem 2022 - 15:01

Survivor’da Nisa ve Adem’in Aldığı SMS Tek Tek Ortaya Çıktı! “Nisa, Batuhan’dan 3 Kat SMS Aldı” Denilmişti, Her Şey Belgelendi! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Adem’in final döneminde almış oldukları SMS oranları ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, “Nisa, Batuhan’dan 3 kat fazla oy aldı” açıklamasında bulunmuştu ki, sonunda her şey belgelendi. Görenlerin “Yok artık” dediği bu olay gündemi salladı geçti! Survivor yarışmacılarının tek tek ne kadar SMS aldığının ortaya çıkması ise görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı kupayı havaya kaldırmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması şaibeli olunca ilk kez karar çıktı! Meğer…

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02 Tem 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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