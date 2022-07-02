Survivor’da Nisa ve Adem’in Aldığı SMS Tek Tek Ortaya Çıktı! “Nisa, Batuhan’dan 3 Kat SMS Aldı” Denilmişti, Her Şey Belgelendi! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Adem’in final döneminde almış oldukları SMS oranları ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, “Nisa, Batuhan’dan 3 kat fazla oy aldı” açıklamasında bulunmuştu ki, sonunda her şey belgelendi. Görenlerin “Yok artık” dediği bu olay gündemi salladı geçti! Survivor yarışmacılarının tek tek ne kadar SMS aldığının ortaya çıkması ise görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı kupayı havaya kaldırmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması şaibeli olunca ilk kez karar çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.