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02 Tem 2022 - 14:57

Survivor’da Nisa ve Adem’in Aldığı SMS Tek Tek Ortaya Çıktı! “Nisa, Batuhan’dan 3 Kat SMS Aldı” Denilmişti, Her Şey Belgelendi! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Adem’in final döneminde almış oldukları SMS oranları ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, “Nisa, Batuhan’dan 3 kat fazla oy aldı” açıklamasında bulunmuştu ki, sonunda her şey belgelendi. Görenlerin “Yok artık” dediği bu olay gündemi salladı geçti! Survivor yarışmacılarının tek tek ne kadar SMS aldığının ortaya çıkması ise görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…