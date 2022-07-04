Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz akşam asgari ücret 5.500 TL olarak açıklanmasının üzerine, alım gücünde yükselme yaşayacak olan vatandaşlar gözlerini eksiklerine çevirmeye başladı bile. Yeni açıklanan zamlı asgari maaş henüz vatandaşın cebine girmese de, vatandaşlar yeni asgari ücret fiyatı ile satın alabileceği cep telefonlarını araştırmaya başladı. Çağımızın son teknolojilerini barındıran en güncel ve en kaliteli 5.500 TL’ye alınabilecek telefonları sizler için derledik. İşte o liste.

Oppo Reno 5 Lite

Fiyat: 5.434 TL

RAM: 8 GB

Hafıza: 128 GB

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 48 MP

Batarya: 4310 mAh

Hızlı şarj özelliği: Var

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