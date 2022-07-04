- 04 Tem 2022 - 09:06

Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…

Asgari ücrete zam gelmesi ile birlikte alım gücünde yükselme yaşayacak olan vatandaşlar eskiyen ya da bozulan telefonlarını değiştirme fırsatını kaçırmak istemiyor. Yeni asgari ücret ile satın alınabilecek en iyi telefonları ise sizler için listeledik. İşte birbirinden kaliteli o telefonlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz akşam asgari ücret 5.500 TL olarak açıklanmasının üzerine, alım gücünde yükselme yaşayacak olan vatandaşlar gözlerini eksiklerine çevirmeye başladı bile. Yeni açıklanan zamlı asgari maaş henüz vatandaşın cebine girmese de, vatandaşlar yeni asgari ücret fiyatı ile satın alabileceği cep telefonlarını araştırmaya başladı. Çağımızın son teknolojilerini barındıran en güncel ve en kaliteli 5.500 TL’ye alınabilecek telefonları sizler için derledik. İşte o liste.

Oppo Reno 5 Lite

Fiyat: 5.434 TL

RAM: 8 GB

Hafıza: 128 GB

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 48 MP

Batarya: 4310 mAh

Hızlı şarj özelliği: Var

Diğer telefonları görmek için foto haberin devamına tıklayınız.

04 Tem 2022 - 09:06 - Gündem

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu! mask
Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu!
Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… mask
Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki…
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı! mask
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!
En Ucuz Televizyonlar ve Kampanyalar? 3.000 TL Altındaki En İyi ve En Kaliteli Televizyonlar Hangileri? İşte 3.000 TL’den Ucuz Televizyonlar! mask
En Ucuz Televizyonlar ve Kampanyalar? 3.000 TL Altındaki En İyi ve En Kaliteli Televizyonlar Hangileri? İşte 3.000 TL’den Ucuz Televizyonlar!
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı! mask
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı!
2500 Liraya Alınacak En İyi Telefonlar Şok Etti! iPhone Bile Yanında Bir Hiç Kalıyor! Öyle Özellikleri Var Ki, Sanki Füze… mask
2500 Liraya Alınacak En İyi Telefonlar Şok Etti! iPhone Bile Yanında Bir Hiç Kalıyor! Öyle Özellikleri Var Ki, Sanki Füze…
Apple’dan Şık Hareket! Türkiye’deki Kullanıcıları İçin Özel Telefon Üretecek! Türkiye İçin Üretilecek Özel Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak? mask
Apple’dan Şık Hareket! Türkiye’deki Kullanıcıları İçin Özel Telefon Üretecek! Türkiye İçin Üretilecek Özel Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Telegram Premium fiyatını açıkladı! Telegram Premium Nedir, Avantajları Nelerdir? Hangi Özellikler Mevcut? Telegram Premium Ücreti Ne Kadar? mask
Telegram Premium fiyatını açıkladı! Telegram Premium Nedir, Avantajları Nelerdir? Hangi Özellikler Mevcut? Telegram Premium Ücreti Ne Kadar?
Hepsiburada Premium Nedir, Avantajları Nelerdir? Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hangi Özellikler Mevcut? Hepsiburada Premium Ücreti Ne Kadar? mask
Hepsiburada Premium Nedir, Avantajları Nelerdir? Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hangi Özellikler Mevcut? Hepsiburada Premium Ücreti Ne Kadar?
Telefon Alıcıları Dikkat! Bu 5 Telefonda Yok Yok; iPhone Bile Sırrını Çözemedi... Asgari Ücretten Bile Ucuz! Hemen Yetişip Alın! mask
Telefon Alıcıları Dikkat! Bu 5 Telefonda Yok Yok; iPhone Bile Sırrını Çözemedi... Asgari Ücretten Bile Ucuz! Hemen Yetişip Alın!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye'de Sigaraya Bir Büyük Zam Daha! 4 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına… mask
Türkiye'de Sigaraya Bir Büyük Zam Daha! 4 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda… mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…
En Faydalı Bitki Açıklandı! Yüzlerce Faydası Say Say Bitmiyor! Artık Ölümsüz Olmanın Sırrı Belli! Her Gün Tüketenler Değişimlerine İnanamıyor! mask
En Faydalı Bitki Açıklandı! Yüzlerce Faydası Say Say Bitmiyor! Artık Ölümsüz Olmanın Sırrı Belli! Her Gün Tüketenler Değişimlerine İnanamıyor!
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor?
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” mask
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”
Artık Her Akşam Sinema Keyfi Yapabileceksiniz! Temmuz Ayında TRT 2 Ekranlarında Her Akşam Birbirinden Güzel Sinema Filmi Seyredebileceksiniz. İşte TRT 2’de Yayınlanacak Filmlerin İsim, Gün ve Saat Listesi. mask
Artık Her Akşam Sinema Keyfi Yapabileceksiniz! Temmuz Ayında TRT 2 Ekranlarında Her Akşam Birbirinden Güzel Sinema Filmi Seyredebileceksiniz. İşte TRT 2’de Yayınlanacak Filmlerin İsim, Gün ve Saat Listesi.
Akaryakıt Fiyatları Dipleri Boyladı; Tarih Böyle Düşüş Yaşamadı! Benzin ve Motorin Fiyatları Ortalığı İnletti! Uzmanlar Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Akaryakıt Fiyatları Dipleri Boyladı; Tarih Böyle Düşüş Yaşamadı! Benzin ve Motorin Fiyatları Ortalığı İnletti! Uzmanlar Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Müjde! Araç Sahiplerini Sevindiren Haber Geldi! Benzin ve LPG’ye İndirim Geliyor! Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar? Şehir Şehir 2 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Müjde! Araç Sahiplerini Sevindiren Haber Geldi! Benzin ve LPG’ye İndirim Geliyor! Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar? Şehir Şehir 2 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Benzin, Motorin ve LPG'ye Büyük İndirim! Bayram Öncesi Depoları Fulleyin! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih… mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye Büyük İndirim! Bayram Öncesi Depoları Fulleyin! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın! mask
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL… mask
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Ağustos 2021 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Ağustos 2021 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Türkiye'de Sigaraya Bir Büyük Zam Daha! 4 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına… mask
Türkiye'de Sigaraya Bir Büyük Zam Daha! 4 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…
Özge Ulusoy Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…    mask
Özge Ulusoy Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaş Dikkat Çekti…   
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Sincan Kesim Yerleri! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Sincan Kesim Yerleri! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
Bedduası Çok Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduaları Kesin Tesir Eden O Burçlar… mask
Bedduası Çok Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduaları Kesin Tesir Eden O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL