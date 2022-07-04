Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…
Asgari ücrete zam gelmesi ile birlikte alım gücünde yükselme yaşayacak olan vatandaşlar eskiyen ya da bozulan telefonlarını değiştirme fırsatını kaçırmak istemiyor. Yeni asgari ücret ile satın alınabilecek en iyi telefonları ise sizler için listeledik. İşte birbirinden kaliteli o telefonlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz akşam asgari ücret 5.500 TL olarak açıklanmasının üzerine, alım gücünde yükselme yaşayacak olan vatandaşlar gözlerini eksiklerine çevirmeye başladı bile. Yeni açıklanan zamlı asgari maaş henüz vatandaşın cebine girmese de, vatandaşlar yeni asgari ücret fiyatı ile satın alabileceği cep telefonlarını araştırmaya başladı. Çağımızın son teknolojilerini barındıran en güncel ve en kaliteli 5.500 TL’ye alınabilecek telefonları sizler için derledik. İşte o liste.
Oppo Reno 5 Lite
Fiyat: 5.434 TL
RAM: 8 GB
Hafıza: 128 GB
Ön kamera: 32 MP
Arka kamera: 48 MP
Batarya: 4310 mAh
Hızlı şarj özelliği: Var
Diğer telefonları görmek için foto haberin devamına tıklayınız.
04 Tem 2022 - 09:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.