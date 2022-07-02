- 02 Tem 2022 - 22:12

Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Semih Öztürk’ten şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’na skandal rest geldi. Geçtiğimiz aylarda Ekstra masasından ayrılan Semih Öztürk, Acun Ilıcalı’yı bile karşısına almıştı ama gelen son paylaşım; “Bu sefer kesin kovuldu” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, finale çıkan isimler olmuştu. Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran isim olunca; tepkiler arka arkaya gelmişti. Bir tepkide Survivor Ekstra yorumcusu olan Semih Öztürk’ten geldi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Tem 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti…
Survivor Adem’i Acun Ilıcalı Sırtından Bıçakladı! Kavganın Başlama Sebebi Ortaya Çıktı; Tek Bir Görüntü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem’i Acun Ilıcalı Sırtından Bıçakladı! Kavganın Başlama Sebebi Ortaya Çıktı; Tek Bir Görüntü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday’ın Babasından Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Düğünlerine Ramak Kaldı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Nisa’nın Yanında Olunca…” mask
Survivor Ogeday’ın Babasından Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Düğünlerine Ramak Kaldı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Nisa’nın Yanında Olunca…”
Survivor’da Nisa ve Adem’in Aldığı SMS Tek Tek Ortaya Çıktı! “Nisa, Batuhan’dan 3 Kat SMS Aldı” Denilmişti, Her Şey Belgelendi! “Yok Artık!” mask
Survivor’da Nisa ve Adem’in Aldığı SMS Tek Tek Ortaya Çıktı! “Nisa, Batuhan’dan 3 Kat SMS Aldı” Denilmişti, Her Şey Belgelendi! “Yok Artık!”
Survivor Yarışmasından Çıkan Aşklar Mosmor Etti! Hakan Hatioplu’ndan Nisa Bölükbaşı’na… Evlenenler, Boşananalar… mask
Survivor Yarışmasından Çıkan Aşklar Mosmor Etti! Hakan Hatioplu’ndan Nisa Bölükbaşı’na… Evlenenler, Boşananalar…
Survivor Yarışmacısından Şampiyona Rest! Nisa Bölükbaşı’nın Kupayı Kaldırmasına Dayanamadı; Acun Ilıcalı’yı Bile Sildi Attı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Yarışmacısından Şampiyona Rest! Nisa Bölükbaşı’nın Kupayı Kaldırmasına Dayanamadı; Acun Ilıcalı’yı Bile Sildi Attı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Aşkını Haykırdı! Canlı Yayın, Acun Medya, 83 Milyon Demedi; Annesi Babası İzlerken… “6 Ay Sessiz Kalınca…” mask
Survivor Nisa, Ogeday Girişken’e Aşkını Haykırdı! Canlı Yayın, Acun Medya, 83 Milyon Demedi; Annesi Babası İzlerken… “6 Ay Sessiz Kalınca…”
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya Mektup Yazdı, Ortalık Karıştı! Batuhan'nın Yazdığı Mektubun Detayları Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Survivor Batuhan Acun Ilıcalı'ya Mektup Yazdı, Ortalık Karıştı! Batuhan'nın Yazdığı Mektubun Detayları Ortaya Çıktı! Meğer…
Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı… mask
Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı…
Acun Ilıcalı’nın 10 Yıl Önce Mahkemelik Olduğu Yarışmacı Ortaya Çıktı! Ekstra Programını İnletmişti… Merve Büyüksaraç Olayının Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın 10 Yıl Önce Mahkemelik Olduğu Yarışmacı Ortaya Çıktı! Ekstra Programını İnletmişti… Merve Büyüksaraç Olayının Perde Arkası Aralandı! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen”
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı… mask
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı…
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı… mask
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı…
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti…
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü! mask
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü!
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor?
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” mask
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”
Survivor Ogeday’ın Babasından Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Düğünlerine Ramak Kaldı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Nisa’nın Yanında Olunca…” mask
Survivor Ogeday’ın Babasından Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Düğünlerine Ramak Kaldı; Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Nisa’nın Yanında Olunca…”
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Şiddet Gündeme Gelince Şefler Ne Diyeceğini Şaşırdı! "14 Yaşında..." Stüdyo İnledi! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Şiddet Gündeme Gelince Şefler Ne Diyeceğini Şaşırdı! "14 Yaşında..." Stüdyo İnledi! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Dosta Güven Düşmana Korku Saldı! Sosyal Medyada Tarih Verip Paylaştılar… 2,5 Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı! mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Dosta Güven Düşmana Korku Saldı! Sosyal Medyada Tarih Verip Paylaştılar… 2,5 Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı… mask
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı…
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda… mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…
Bu Burçların Kadını İşveli, Erkekleri Karizmatik Oluyor! İşte Partnerini Mutluluktan Uçuran O Burçlar… mask
Bu Burçların Kadını İşveli, Erkekleri Karizmatik Oluyor! İşte Partnerini Mutluluktan Uçuran O Burçlar…
İlişkilerde Partnerinin Geçmişini Kurcalayan Burçlar Hangisidir? İşte Şüpheci ve Kuşkucu O Burçlar… mask
İlişkilerde Partnerinin Geçmişini Kurcalayan Burçlar Hangisidir? İşte Şüpheci ve Kuşkucu O Burçlar…
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı… mask
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı…
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü! mask
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL