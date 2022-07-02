Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Semih Öztürk’ten şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’na skandal rest geldi. Geçtiğimiz aylarda Ekstra masasından ayrılan Semih Öztürk, Acun Ilıcalı’yı bile karşısına almıştı ama gelen son paylaşım; “Bu sefer kesin kovuldu” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, finale çıkan isimler olmuştu. Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran isim olunca; tepkiler arka arkaya gelmişti. Bir tepkide Survivor Ekstra yorumcusu olan Semih Öztürk’ten geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.