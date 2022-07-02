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02 Tem 2022 - 22:12

Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Semih Öztürk’ten şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’na skandal rest geldi. Geçtiğimiz aylarda Ekstra masasından ayrılan Semih Öztürk, Acun Ilıcalı’yı bile karşısına almıştı ama gelen son paylaşım; “Bu sefer kesin kovuldu” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…