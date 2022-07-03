- 03 Tem 2022 - 09:29 G: 03 Tem 2022 - 09:40

Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşklar ve kavgalar hiç bitmemişti! Survivor yarışmasına sevgili olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, hal ve hareketleriyle sevgili olduklarını göstermemişlerdi. Survivor yarışmasından sonra ilk kez aşklarını itiraf eden çiftin, dünya evine girecekleri ortaya çıktı! Evlenme teklifi görüntüleri basına sızınca gözler tek bir şeyi aradı: yüzük! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı final koltuğuna oturan isimler olmuştu. SMS çoğunluğuna göre Nisa Bölükbaşı, halkın şampiyonu olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Yarışmadan hemen sonra aşkı hakkında açıklamalar yapan Nisa Bölükbaşı, evlenme teklifi alarak herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Tem 2022 - 09:29 Ankara- Yaşam

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