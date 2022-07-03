Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşklar ve kavgalar hiç bitmemişti! Survivor yarışmasına sevgili olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, hal ve hareketleriyle sevgili olduklarını göstermemişlerdi. Survivor yarışmasından sonra ilk kez aşklarını itiraf eden çiftin, dünya evine girecekleri ortaya çıktı! Evlenme teklifi görüntüleri basına sızınca gözler tek bir şeyi aradı: yüzük! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı final koltuğuna oturan isimler olmuştu. SMS çoğunluğuna göre Nisa Bölükbaşı, halkın şampiyonu olmuş ve kupayı kaldırmıştı. Yarışmadan hemen sonra aşkı hakkında açıklamalar yapan Nisa Bölükbaşı, evlenme teklifi alarak herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.