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03 Tem 2022 - 10:26

Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş, duyulmamış bir olay yaşandı! Serhat Doğramacı’nın bile böyle bir şey demediği gündeme gelirken; Mehmet Yalçınkaya ise hayatının resmen şokunu yaşadı! Kameralar o anları anbean yayınlarken; yapımcı ve stüdyodakiler yarışmacıdan gelen sözler karşısında donup kaldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…