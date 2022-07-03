Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş, duyulmamış bir olay yaşandı! Serhat Doğramacı’nın bile böyle bir şey demediği gündeme gelirken; Mehmet Yalçınkaya ise hayatının resmen şokunu yaşadı! Kameralar o anları anbean yayınlarken; yapımcı ve stüdyodakiler yarışmacıdan gelen sözler karşısında donup kaldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında heyecan üst seviyeye taşındı! Yarışmacılar ilk turda kendini şeflere ispatlamaya çalışıyor ve birçok isim üst tur için şeflerden onay alıyordu. Şefleri etkilemeyi başaran bir yarışmacının sözleri ise ortalığı inim inim inletti. 5 yıldır ekranlara gelen Masterchef’te daha böylesi ne görüldü, ne duyuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.