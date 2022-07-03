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03 Tem 2022 - 10:56

İşte Benim Stilim Fenomeni Nihal Candan Havuz Paylaşımıyla Yürek Hoplattı! Kıpkırmızı Dekolteli Mayosuyla Vücudunu Kanıtladı! “Açıldıkça Açıldın!”

Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim isimli programında adını duyuran Nihal Candan, havuz paylaşımıyla yürek hoplattı! Asıl adı Gülnihal Candan olan isim, kıpkırmızı göğüs ve kalça dekolteli bir mayo giyerek adeta dehşet saçtı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Nihal Candan’ın bu pozları ise tepkilere neden oldu ve “Açıldıkça açıldın” yorumları arka arkaya yapıldı! Peki, Nihal Candan nasıl bir paylaşımda bulundu?