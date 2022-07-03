- 03 Tem 2022 - 10:56 G: 03 Tem 2022 - 11:06

İşte Benim Stilim Fenomeni Nihal Candan Havuz Paylaşımıyla Yürek Hoplattı! Kıpkırmızı Dekolteli Mayosuyla Vücudunu Kanıtladı! “Açıldıkça Açıldın!”

Bir döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim isimli programında adını duyuran Nihal Candan, havuz paylaşımıyla yürek hoplattı! Asıl adı Gülnihal Candan olan isim, kıpkırmızı göğüs ve kalça dekolteli bir mayo giyerek adeta dehşet saçtı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Nihal Candan’ın bu pozları ise tepkilere neden oldu ve “Açıldıkça açıldın” yorumları arka arkaya yapıldı! Peki, Nihal Candan nasıl bir paylaşımda bulundu?

İşte Benim Stilim programında hal ve hareketleriyle akıllara kazınan Nihal Candan, programın bitmesiyle güzellik merkezi açmıştı. Birçok ünlü isimle çalışan Nihal Candan’ın işinde çok başarılı olduğunu da göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Nihal Candan, yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi ve kıpkırmızı bir mayo giyerek havuzdan paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Tem 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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