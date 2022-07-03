Şeyma Subaşı Ambargo Üstüne Ambargo Yiyor! Acun Ilıcalı Köşede Kıs Kıs Gülüyor! “Allah Kurtarsın Şeyma!” İntihar İddialarından Sonra…

Sosyal medya hesabını oldukça aktif bir biçimde kullanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce intihar iddialarıyla anılmıştı. Afrika ziyaretinde Malavi’deki yetim çocuklarla vakit geçiren Şeyma Subaşı, o anları tek tek paylaşmıştı. Çocukları çok sevdiğini bir kez daha gösteren Şeyma Subaşı, iddialara göre Afrika ziyaretinde sırasında o bölgede yaşayan kişilerin hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu görünce çöküş yaşadı! Çevresindekilerden uzaklaştığı iddia edilen Subaşı, “Beni biraz yalnız bırakın” sözlerini bile dediği konuşulmuştu. Yakınlarının intihar edeceğinden korktuğu Şeyma Subaşı, şimdi asıl darbeyi aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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