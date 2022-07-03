Şeyma Subaşı Ambargo Üstüne Ambargo Yiyor! Acun Ilıcalı Köşede Kıs Kıs Gülüyor! “Allah Kurtarsın Şeyma!” İntihar İddialarından Sonra…
Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen ismi Şeyma Subaşı, hayatının darbesini bir kez daha yedi! Ambargo üstüne ambargo alan Şeyma Subaşı’nın bu haline Acun Ilıcalı resmen köşeden kıs kıs gülüyor! Kısa bir süre önce intihar iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’na hayranları ise “Allah kurtarsın Şeyma” yorumlarını yaptılar! Peki, Şeyma Subaşı’nın başına ne geldi?
Sosyal medya hesabını oldukça aktif bir biçimde kullanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce intihar iddialarıyla anılmıştı. Afrika ziyaretinde Malavi’deki yetim çocuklarla vakit geçiren Şeyma Subaşı, o anları tek tek paylaşmıştı. Çocukları çok sevdiğini bir kez daha gösteren Şeyma Subaşı, iddialara göre Afrika ziyaretinde sırasında o bölgede yaşayan kişilerin hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu görünce çöküş yaşadı! Çevresindekilerden uzaklaştığı iddia edilen Subaşı, “Beni biraz yalnız bırakın” sözlerini bile dediği konuşulmuştu. Yakınlarının intihar edeceğinden korktuğu Şeyma Subaşı, şimdi asıl darbeyi aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.