Alişan’ın 14 Yaş Küçük Karısı Buse Varol Nefesleri Kesti! Süper Mini, Leopar Desenli Elbisesiyle Fiziğini Kanıtladı! Bakanların Dibi Düştü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın 14 yaş küçük aşkı Buse Varol, yine nefesleri kesti. 50 santim inceldikten sonra adeta bambaşka birisi olan Buse Varol, süper minisiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Leopar desenli kıyafetinin fiziğini sardığı görülürken; bakanlar ise diplerinin düştüğünü dile getirdi! İşte Buse Varol’dan gelen can yakıcı pozlar…
Eliz’in doğumundan sonra fazla kilolarından kurtulmak isteyen Buse Varol, bölgesel incelme işlemi yaptırarak dikkatleri üzerine çekmişti. 50 santimden fazla incelme yaşayan Buse Varol, sadece birkaç ay içerisinde bir deri, bir kemik kalmıştı. Güzelliği ön plana çıkan Buse Varol, dudak dolgusu yaptırarak; değişimin altına imzasını atmıştı. Fiziğiyle yeniden doğan Buse Varol’un yapmış olduğu son paylaşım nefesleri kesti; dipleri düşürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.