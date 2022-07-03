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03 Tem 2022 - 18:37

Alişan’ın 14 Yaş Küçük Karısı Buse Varol Nefesleri Kesti! Süper Mini, Leopar Desenli Elbisesiyle Fiziğini Kanıtladı! Bakanların Dibi Düştü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın 14 yaş küçük aşkı Buse Varol, yine nefesleri kesti. 50 santim inceldikten sonra adeta bambaşka birisi olan Buse Varol, süper minisiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Leopar desenli kıyafetinin fiziğini sardığı görülürken; bakanlar ise diplerinin düştüğünü dile getirdi! İşte Buse Varol’dan gelen can yakıcı pozlar…