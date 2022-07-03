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03 Tem 2022 - 18:38

Survivor Nisa’nın All Star’dan Kazandığı Para Titretti! Ne Bankalarda, Ne Darphanede Böylesi Yok… Şampiyonluk Kupasını Kaldırınca…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da, 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş ve Nisa Bölükbaşı kadın şampiyon olarak adını tarihe kazımıştı! Survivor yarışmasında ayrı bir kazanç, Survivor şampiyonluğundan bambaşka bir kazanç sağlayan Nisa Bölükbaşı, milyonları şok etti! Ne bankalarda ne de darphanelerde bu kadar paranın olmadığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasından ne kadar kazanç elde etti?