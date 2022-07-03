Survivor Nisa’nın All Star’dan Kazandığı Para Titretti! Ne Bankalarda, Ne Darphanede Böylesi Yok… Şampiyonluk Kupasını Kaldırınca…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da, 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş ve Nisa Bölükbaşı kadın şampiyon olarak adını tarihe kazımıştı! Survivor yarışmasında ayrı bir kazanç, Survivor şampiyonluğundan bambaşka bir kazanç sağlayan Nisa Bölükbaşı, milyonları şok etti! Ne bankalarda ne de darphanelerde bu kadar paranın olmadığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasından ne kadar kazanç elde etti?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve 36 kişinin All Star döneminde yarıştığı Survivor’da Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Adem Kılıççı hayranları büyük bir yıkım yaşarken; Nisa Bölükbaşı sevenleri ise havalara uçmuştu! Nisa Bölükbaşı’nın Survivor yarışmasından kazandığı paranın ortaya çıkması ise herkesi büyük bir şoka uğrattı! Peki, Survivor Nisa ne kadar kazanç elde etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.