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03 Tem 2022 - 18:39

Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, bikinisiyle nefesleri kesti! Çiçekli bir bikini giyen Demet Özdemir, kan çektirdi ve ateşleri yaktırdı! Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu pozlarına tepkide bulunarak; “Daha üç gün önce nişan yaptın! Bu pozlar hiç hoş değil” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle adeta ders veren Demet Özdemir, görenlerin tutulup kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…