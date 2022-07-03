- 03 Tem 2022 - 18:39

Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, bikinisiyle nefesleri kesti! Çiçekli bir bikini giyen Demet Özdemir, kan çektirdi ve ateşleri yaktırdı! Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu pozlarına tepkide bulunarak; “Daha üç gün önce nişan yaptın! Bu pozlar hiç hoş değil” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle adeta ders veren Demet Özdemir, görenlerin tutulup kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yılın aşkları olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç en sonunda evlenme karar vermişlerdi. Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Haziran ayının son günlerinde nişan törenini yapmıştı. Hafta sonu içerisinde hem isteme, hem nişan, hem de nişan sonrası after party yapan Demet Özdemir, kıyafetleriyle çok konuşulmuştu. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

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03 Tem 2022 - 18:39 Ankara- Yaşam

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