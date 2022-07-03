- 03 Tem 2022 - 23:02

Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan üzücü haberler peş peşe gelmeye başladı! Sezon finalinde yaşananlar akılları yerinden etti… “Olmaz” denilen ne varsa Arka Sokaklar dizisinde yaşanmaya başlandı! Giden ismin yerini ise ne Hüsnü Çoban doldurabilecek, ne de Mesut! İşte milyonlara “Güle güle” dedirten o olay…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve Eylül ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı! Arka Sokaklar dizisi özellikle bu sezonla birlikte yaprak dökümünü dibine kadar yaşamıştı! Komiser Ali’nin vedasından sonra bir ismin daha vedasının yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Arka Sokaklar dizisinden hangi isim ayrılıyor?

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03 Tem 2022 - 23:02 Ankara- Yaşam

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