Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan üzücü haberler peş peşe gelmeye başladı! Sezon finalinde yaşananlar akılları yerinden etti… “Olmaz” denilen ne varsa Arka Sokaklar dizisinde yaşanmaya başlandı! Giden ismin yerini ise ne Hüsnü Çoban doldurabilecek, ne de Mesut! İşte milyonlara “Güle güle” dedirten o olay…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve Eylül ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı! Arka Sokaklar dizisi özellikle bu sezonla birlikte yaprak dökümünü dibine kadar yaşamıştı! Komiser Ali’nin vedasından sonra bir ismin daha vedasının yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Arka Sokaklar dizisinden hangi isim ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.