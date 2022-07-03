Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve Eylül ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı! Arka Sokaklar dizisi özellikle bu sezonla birlikte yaprak dökümünü dibine kadar yaşamıştı! Komiser Ali’nin vedasından sonra bir ismin daha vedasının yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Arka Sokaklar dizisinden hangi isim ayrılıyor?

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