- 03 Tem 2022 - 23:02

Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için tartışmalar bitmek nedir bilmiyor! Nisa Bölükbaşı’nın artık şampiyonluktan, kupadan daha doğrusu her şeyden vazgeçeceği gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın şampiyonu açıklamasına bin pişman olduğuna dair yorumlar yapılmaya başladı! Acun Medya ise böylesini ilk kez yaşadı! Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması her şeyi alt üst etmişti. Kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı’na ilk tepki; Seda Ocak’tan gelmişti. Şampiyonun isminin açıklanmasıyla birlikte bulunduğu alanı terk eden Seda Ocak’ın ardından Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı’da Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarmıştı. Nagihan Karadere ise “Keşke boşuna 6 ay boyunca emek vermeseydim” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi Acun Medya cephesinde neler oluyor?

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03 Tem 2022 - 23:02 Ankara- Yaşam

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