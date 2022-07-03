Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Tem 2022 - 23:02

Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için tartışmalar bitmek nedir bilmiyor! Nisa Bölükbaşı’nın artık şampiyonluktan, kupadan daha doğrusu her şeyden vazgeçeceği gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın şampiyonu açıklamasına bin pişman olduğuna dair yorumlar yapılmaya başladı! Acun Medya ise böylesini ilk kez yaşadı! Peki, neler oluyor?