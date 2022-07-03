Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için tartışmalar bitmek nedir bilmiyor! Nisa Bölükbaşı’nın artık şampiyonluktan, kupadan daha doğrusu her şeyden vazgeçeceği gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın şampiyonu açıklamasına bin pişman olduğuna dair yorumlar yapılmaya başladı! Acun Medya ise böylesini ilk kez yaşadı! Peki, neler oluyor?
Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması her şeyi alt üst etmişti. Kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı’na ilk tepki; Seda Ocak’tan gelmişti. Şampiyonun isminin açıklanmasıyla birlikte bulunduğu alanı terk eden Seda Ocak’ın ardından Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı’da Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarmıştı. Nagihan Karadere ise “Keşke boşuna 6 ay boyunca emek vermeseydim” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi Acun Medya cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.