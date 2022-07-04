Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, akılları başlardan aldı görürdü! Geçtiğimiz yıllarda babası tarafından sansürlenen Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla “Tam sansürlük paylaşım yapmış” dedirtti! Kasıp kavuran adeta dehşet saçan Yasmin Erbil’in bikinili pozları tepkilere neden oldu ve takipçileri “Kabak çiçeği gibi açıldın” yorumlarında bulundu! İşte Yasmin Erbil’den gelen cesur pozlar…
FOX TV ekranlarının efsane dizisi olan Yasak Elma’nın 5. sezonunda çok kısa bir süre rol alan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, hayranlarını şok etmişti. Çok kısa bir süre dizide rol alan Yasmin Erbil, iddialara göre babası Mehmet Ali Erbil’in taciz söylentilerinden hemen sonra ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı. Sevilerek takip edilen Yasmin Erbil’in tatilinden vermiş olduğu bikinili pozları akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.