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04 Tem 2022 - 10:18

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, akılları başlardan aldı görürdü! Geçtiğimiz yıllarda babası tarafından sansürlenen Yasmin Erbil, bikinili paylaşımıyla “Tam sansürlük paylaşım yapmış” dedirtti! Kasıp kavuran adeta dehşet saçan Yasmin Erbil’in bikinili pozları tepkilere neden oldu ve takipçileri “Kabak çiçeği gibi açıldın” yorumlarında bulundu! İşte Yasmin Erbil’den gelen cesur pozlar…